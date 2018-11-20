Hükümetin istifasının istendiği Bulgaristan'da protestolar bir ayını doldurdu

SOFYA (Bulgaristan), (DHA) - BULGARİSTAN\'da yoksulluk ve zamlar ile yolsuzluk iddiaları üzerine, Başbakan Boyko Borisov hükümetinin istifasını isteyenlerin protesto gösterileri bir ayını doldurdu. Her geçen gün artan eylemlere karşılık olarak hükümet, yolları kesenlere para cezaları uygulamaya başlarken, bazı göstericiler gözaltına alındı.

Bulgaristan\'da son günlerde hayat pahalığı, yoksulluk ve yapılan zamlar nedeniyle Başbakan Boyko Borisov başkanlığındaki hükümetin istifası istenerek, aleyhine ülkenin çeşitli kentlerinde düzenlenen ve giderek artan protesto gösterileri bir ayını doldurdu. Gösteriler, engelli ailelerin parlamento önünde engelli çocukları için iyi haklar, hizmetler, eşit erişim ve entegrasyon talebiyle başladı. Engelli ailelerin gösterileri devam ederken, hükümet akaryakıt fiyatlarına zam yaparak, eski otomobillere yüksek vergi uygulaması getirip, sigorta fiyatına 500 Euro\'ya kadar çıkarması, protesto gösterilerinin daha da artmasına neden oldu.

Hükümetin ortağı olan aşırı milliyetçi ittifakın eş başkanı Başbakan Yardımcısı Valeri Simeonov, engelli çocuklara daha iyi yaşam, sosyal erişim ve hizmet isteyen annelere yönelik, \"Çocuklarını spekülasyon amacı ile kullanan, bağırgan kadınlar\" açıklamasında bulunmuştu. Engellilerin hükümet aleyhine protestolarını artırması üzerine Simeonov\'un \"Bağırıp, çağıran kadınlar, toplayın sözde hasta çocuklarınızı ve onları maymun gibi sokaklarda dolaştırmayın\" demesi ise büyük tepki çekmişti. Tepkiler üzerine Bulgaristan Başbakan Yardımcısı Simeonov, geçen hafta istifa etti.

Başbakan Yardımcısı Simeonov\'un da istifası, protestoları engellemeye yetmedi. Hafta sonunda ülkenin çeşitli kentlerinde yollar kapatılarak, protestolar devam etti. Ülke genelindeki protestolar, Başbakan Boyko Borisov, hükümetini karşı atağa geçirdi. Hafta sonundaki eylemlere katılıp, araçları ile yolları kapatanlar ve sosyal medya üzerinden örgütleyenlere yönelik cezai işlem uygulamaya başladı. Yol kapatanlara, \'ulaşımı zorlaştırma\', yol kapatma\', \'usulsüz yol ortasında\' park etme gibi suçlamalarla para cezası kesilirken, protestoları sosyal medya üzerinden örgütleyenler sıkı takip edilerek, \'ikna\' edilmeleri için gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Bulgaristan\'da üçüncü kez kabine kurarak Başbakan olan Bayko Borisov, daha önceki iki hükümetinde süresi dolmadan görevi bırakmak zorunda kalmıştı. Borisov, bir aydır süren protestolar karşısında, hükümetin görevinin başında olduğunu açıklamasını yapmıştı. Protestocu Bulgarlar, \"Statüko ve sistem değişsin, hükümet istifa etsin\" sloganlarıyla gösterilerinin süreceğini açıkladı.

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