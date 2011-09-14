Hükümetin İsrail politikası tam destek aldı!

T24 - Sonar’ın yaptığı ankete göre, AK Parti 12 Haziran seçimlerine oranla oylarını 3 puan artırarak 52,82’ye çıkardı. CHP 3,6 oranında oy kaybederken, Hükümetin İsrail politikası da tam destek buldu.





Star gazetesinin haberine göre, Sonar araştırma şirketinin yaptığı son anket, halkın yüzde 84’ünün Mavi Marmara olayında Türkiye’yi haklı bulduğu sonucunu ortaya koyarken,AK Parti de oylarını 3 puan artırdı. Ankete göre, halkın yüzde 48.63’ü hükümetin son gelişmeler üzerine İsrail ile ilgili uyguladığı dış politikaya onay verirken, yüzde 37.07’si ise onaylamadığı görüşünü ortaya koydu.





Fikir beyan etmeyenlerin oranı yüzde 14 oldu. Anket sonuçlarına göre, halkın yüzde 84.80’i Mavi Marmara olayından sonraki gelişmelerle ilgili Türkiye’yi haklı buldu. “İsrail haklıdır” diyenlerin oranı yüzde 3.27’de kalırken, yüzde 2.27’si “her ikisi de haklıdır”, yüzde 2.63’ü “her ikisi de haksızdır” dedi. “Fikrim yok” diyenlerin oranı ise yüzde 7 oldu.





“Türkiye’nin herhangi bir şekilde İsrail ile silahlı çatışmaya girebileceğini düşünüyor musunuz?” sorusuna, yüzde 75 “hayır, düşünmüyorum” derken, yüzde 14.9 ise “evet düşünüyorum” yanıtını verdi. Yüzde 10’u ise görüş beyan etmedi.







CHP oylarında rekor düşüş





Sonar’ın anket sonuçları partilerin oy oranlarındaki çarpıcı değişimi de ortaya koydu. Buna göre AK Parti oyunu 2.99 puan artırarak, yüzde 49.83’ten, yüzde 52.82’ye yükseldi. CHP ise rekor düşüş yaşayarak 3.6 puan oy kaybetti. 12 Haziran seçimlerinde yüzde 25.98 oy alan CHP, 3.61 puanlık düşüşle yüzde 22.37’ye düştü. MHP’nin oyunu seçime göre 1 puan artırması da dikkat çekti. MHP’nin yüzde 13 olan oyu yüzde 14.1’e çıktı. 1 Eylül 2001 tarihi itibariyle kararsızlar ve görüş belirtemeyenler hariç AK Parti’nin oy oranı yüzde 48.3, CHP’nin oy oranı ise yüzde 20.4 çıktı. MHP 12.9, BDP 5.7, kararsızları ve görüş belirtmeyenler ise yüzde 8.5.







Daha önceki anketlere fark attı

Sonar’ın daha önce yaptığı anketlerle karşılaştırıldığında geçen yılın Ağustos ayına göre, Ak Parti’nin oyunda 15 puanlık artış dikkat çekerken, CHP’nin oylarında ise 9 puanlık düşüş gözlendi. Ankette Hükümeti başarılı bulanların oranı yüzde 52.56 olurken, yüzde 5.7’i kısmen başarılı buldu. En önemli sorunusıralamasında yüzde 70.83 ile terör birinci, yüzde 69.4 ile işsizlik ikinci sırada yer aldı.







