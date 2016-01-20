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Hükümetin iddiası: Öcalan onlar için çarpsız ve beceriksiz diyor!

"Burada birtakım görüşmeler deniliyor. Örgütle, İmralı ile görüşmeler yok"

20 Ocak 2016 12:56

Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, Ocak 2015'te İmralı Heyeti ile Abdullah Öcalan'ın görüşmelerine ilişkin ortaya çıkan tutanaklarda yer alan bazı iddialara cevap verdi. "Bunlar da her yol, paralel yol gibi, yalana başvuruyorlar" diyen Akdoğan, “Burada bir takım görüşmeler deniliyor. Örgütle, İmralı ile görüşmeler yok" dedi.

Anadolu Ajansı'nın 'Editör Masası' programında değerlendirmelerde bulunan Akdoğan, "Bu tarz haberleri tamamen algı için yapıyorlar. Öcalan'ın onların ne kadar çapsız ne kadar beceriksiz olduğuna dair sözlerini de anlatsınlar" diye konuştu.

Dün ANF'den Amed Dicle'nin gündeme getirdiği İmralı tutanaklarına ilişkin haberde, Kamu Güvenliği Müsteşarı Muhammed Dervişoğlu'nun Öcalan'a "Güvenlik güçlerinin hükümet üzerine baskısı var" dediği öne sürülmüştü.

Akdoğan'ın ilgili açıklamaları şöyle:

"Burada toplumun örgüt yandaşı organları tarafından dezenformasyonuna itibar etmemesi önem taşıyor. Bunlar da her yol, paralel yol gibi, yalana başvuruyorlar. Böyle baktığımızda hükümetin bu konularda tavrı değişmemiştir. Hizmet etmeye, yatırım yapmaya, reform yapmaya devam ediyoruz. Halkımızın can ve mal güvenliği için güvenlik politikaları yapılıyor. Burada bir takım görüşmeler deniliyor. Örgütle, İmralı ile görüşmeler yok. Bu tarz haberleri tamamen algı için yapıyorlar. Yürekleri varsa Öcalan'ın onların ne kadar çapsız ne kadar beceriksiz olduğuna dair sözlerini de anlatsınlar."

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