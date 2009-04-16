Hükümetin gizli af çalışması

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Başbuğ'un işaret ettiği, hükümetin PKK üyelerine af çalışması ortaya çıktı. Yasada 'pişmanlık’ ve ‘ihbar' kaldırılacak. Örgütün lider kadrosu af dışında olacak



Akşam gazetesinin haberine göre; Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'un 'Yıllık Değerlendirme' konuşmasında 'Devlet dağ kadrosunun örgütten ayrılmasını sağlayacak şekilde, mevcut yasal düzenlemelerin daha iyi uygulanabilmesi için bazı değişiklikler yapmalıdır' sözlerinin ardından gözler hükümete çevrildi.



Amaç PKK’yı tasfiye etmek



Milli Güvenlik Kurulu'nda (MGK) da tartışılan 'terör örgütüne af' konusunda, hükümetin bir süredir gizli bir çalışma yürüttüğü ortaya çıktı. Hükümet, Irak ile yapılacak görüşmelerin ardından, yeni düzenlemelerle terör örgütü PKK'yı tamamen tasfiye etmeyi hedefliyor. Terör örgütünü önce Kuzey Irak'ta hareketsiz hale getirmek isteyen hükümet, daha sonra kapsamlı bir af yasası çıkaracak.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın haftalık olağan görüşmelerinde, bu konuyu Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ile görüştüğü de AKP kulislerinde konuşuluyor.



Hükümet, af yasası çıkarmak için yaptığı çalışmada, başarısızlığın nedenini bulmak için, 5 Haziran 1985 tarihli ilk Pişmanlık Yasası'ndan 1 Haziran 2005'te yürürlüğe giren ve 'Etkin Pişmanlık' şartını getiren Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 221'inci maddesine kadar, tüm düzenlemeleri inceledi. Bu düzenlemelerde yer alan 'ihbar ve pişmanlık' şartları nedeniyle, istenen sonuca varılamadığı görüşü öne çıktı. Örneğin, TCK'nin 221'inci maddesinde terör örgütü üyesi ancak 'pişmanlık duyarak örgütün dağılması veya mensuplarının yakalanmasını sağlayacak bilgi verirse' aftan yararlanabiliyor. Maddeden, yürürlüğe girdiği 1 Haziran 2005'ten beri toplam 668 PKK'lı yararlandı.



'İhbar ve pişmanlık' şartları kaldırılacak



Henüz taslak aşamasındaki yeni düzenlemede 'ihbar ve pişmanlık' şartları kaldırılacak. Terör eylemlerine katılmamış örgüt mensubu silahını bırakarak güvenlik güçlerine teslim olursa, arkadaşını ihbar etmek ve pişmanlık ifade etmek zorunda kalmadan, aftan yararlanabilecek. Dağdaki yönetim kadrosu, örgüt kurucuları ve komuta kadrosunda yer alanlar ise bu aftan yararlanamayacak. Suça ikincil dereceden karışanlara ise indirimli cezalar verilecek.



Liderlere af yok



İstihbarat çalışmalarına göre, yaklaşık 5 bin örgüt üyesinden 2 bini Irak, İran ve Suriye uyruklu. Türk vatandaşı yaklaşık 3 bin örgüt üyesinin, aftan yararlanamayacak yönetim kadrosunun sayısı ise 250'yi buluyor. Bu durumda yeni düzenlemeden yaklaşık 2 bin 750 örgüt üyesi yararlanabilecek. Dağdan inecek PKK'lılara Türkiye'de normal hayata dönme imkânı sağlanarak, örgütün çözülme süreci hızlandırılacak.

