Hükümetin geri adım atması Sarı Yelekler'i tatmin etmedi

Fransa'da Sarı Yelekliler'in ülke genelinde düzenlediği protesto gösterileri ve başkent Paris'ta hafta sonunda çıkan olayların ardından Fransız hükümeti geri adım atmasına rağmen, göstericiler eylemlerini sürdüreceklerini duyurdu.

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, televizyondan yayınlanan konuşmasında, benzin ve dizel akaryakıta planlandığı gibi Ocak ayında zam yapılmayacağını açıkladı. Zam planları altı ay için askıya alındı. Başbakan Philippe, elektrik ve gaz fiyatlarının da kış ayları boyunca artırılmayacağını ve araçlarda zorunlu olacak yeni teknik muayene planlarının da altı ay için ertelendiğini belirtti.

Philippe, "hiçbir verginin ulusun birliğinin tehlikeye girmesi için mazaret olmayacağını" vurguladı. "Avrupa'daki en yüksek verginin" Fransa'da olduğunu söyleyen Başbakan Philippe, vergiler ve kamu giderleri konusunda bir tartışma başlatmak istediklerini ifade etti.

Başbakan Philippe, göstericilerin talep ettiği vergi indiriminin ise mümkün olmadığını belirterek, "eğer vergilerde indirim yaparsak, harcamalarımızı da azaltmamız gerekir" dedi.

"Fransızlar kırıntı değil, ekmeğin tamamını istiyor"

Ancak hükümetin geri adım atması göstericileri tatmin etmedi. Ülkenin bazı bölgelerinde protesto gösterilerine devam edildi. Fransız Haber Ajansı'na (AFP) konuşan Sarı Yeleklilerin bir temsilcisi "Fransızlar kırıntı değil, ekmeğin tamamını istiyor" sözleriyle tepkisini dile getirdi. Bordeaux kentindeki gösterilere katılan aktivist bir kadın ise "hiç de memnun değiliz” şeklinde konuştu. Göstericiler adına konuşan bir diğer temsilci ise haysiyetli bir hayat sürdürebilmek için vergilerde kapsamlı bir şekilde indirim yapılmasını, emekli maaşları ile asgari ücretlerin artırılmasını talep etti.

Sarı Yelekliler hareketinden Eric Drouet ise BFMTV'ye yaptığı açıklamada, gerçek bir değişim sağlanana kadar gösterilere devam edeceklerini vurguladı.

Polise takviye

Başbakan Philippe, Cumartesi günü için planlanan gösterilere işaret ederek, göstericilere itidalli olmaları çağrısında bulundu. Fransa Başbakanı, "şiddete son verilmesi gerekiyor" dedi.

İçişleri Bakanlığı yeni gösteriler öncesinde emniyet güçlerine takviye yapılması kararı aldı. İçişleri Bakanı Christophe Castaner Salı günü yaptığı açıklamada, hafta sonunda ülke genelinde planlanan gösteriler için 65 binden fazla güvenlik gücünün görevlendirildiğini belirtti. Castaner, bunun yanı sıra "makul" Sarı Yelekli göstericilere çağrıda bulunarak, "aşırı olanlarla aralarına mesafe koymalarını" istedi.

Cumartesi günü planlanan gösteriler nedeniyle, Paris Saint-Germain (PSG) ile Montpeiller HSC arasında oynanacak maç iptal edildi. Fransız Birinci Futbol Ligi tarafından yapılan açıklamada, polisin tavsiyesi üzerine bu kararın alındığı belirtildi.

Ülkede iki haftayı aşan süredir devam eden eylemlerde şimdiye kadar dört kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi de yaralanmıştı. Bunun yanı sıra milyonlarca euroluk maddi hasar meydana gelmişti. Özellikle başkent Paris'teki gösterilerde 260'dan fazla kişi yaralanmış, büyük maddi hasar oluşmuştu.