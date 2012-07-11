Hükümetin en medyatik bakanları kimler?

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ustalık Dönemi" olarak nitelendirdiği 3. dönemin, yani 61. Cumhuriyet Hükümetinin Bakanlar Kurulu’nun 1 yıllık medya performansları Ajans Press Medya Takip Merkezi tarafından açıklandı.

Bir yıl önce, güvenoyu aldıktan sonra işe koyulan 25 bakanın, başbakan hariç haber adet ortalamaları 11 bin 861 olarak tespit edildi. Bu averajın üzerindeki 11 bakan, icraatları, görüşleri ve polemikleriyle en medyatik bakanlar olarak belirlendi.



Medyatava'da yer alan habere göre, bazı bakanlar tüm yıl boyunca düzenli olarak gündemde kalırken, bazı bakanlar ikinci yarıda çıkış gösterdi, bazıları ise son 6 ayda yavaşladı.



Raporun en üstünde Başbakan Erdoğan 148 bin haberin üzerinde yansıma ile birinci sırada yer alırken onu 21 bin 718 haber ile Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve 18 bin 303 haber ile Ekonomi Bakanı Zafer çağlayan takip etti.



İkinci yarıda yavaşlayan bakanlardan olmasına rağmen başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, tüm yıl genelinde 16 bin haber ile dördüncü sırada yer aldı.



Medyada en az yer alan Bakanlar olarak raporun en altındaki 3 isim ise, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz olarak belirlendi.



Ajans Press’in takip ettiği 2.145 yayında yapılan araştırma sonuçları açıklanırken, devam sayfaları ve haber çoklamalarının elendiğinin altı çizildi. Yapılan titiz araştırmaya göre Başbakan dahil, kabinenin tamamının bir yıllık yazılı basın yansımaları şu şekilde sıralandı;