Hükümetin 10 maddelik 'Yatırım Reform Paketi'nde neler var?

Hükümet, kıdemden teşvik politikalarına kadar ekonomide büyümeyi hızlandırmayı planlayan 10 adımlık paket hazırladı. Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, dün gerçekleştirilen basın toplantısında "Yeni Yatırım Reform Paketi"ni açıkladı.

İşte ekonomide atılacak 10 adım

* Türkiye'den ev alan yabancıya önce oturum sonra vatandaşlık

* Kıdemde sıfır mağduriyet, 30 gün korunuyor

* Turizm de ihracat sayılacak

* Kritik sektörlerde "kişiye özel teşvik" verilecek

* Bölgesel değil noktasal destekler geliyor

* Stratejik sektörlere ilelebet vergi tatili

* Teknolojik yatırımda mühendisin yükü devletin

* Devlet birçok sektördeki rolünü özel sektöre devredecek

* Eximbank yurtdışındaki yatırımcıyı da kredilendirecek

* Gümrük Birliği'nde revizyon 2017'de tamamlanacak

Nurettin Canikli'nin ekonomiyle ilgili atılacak adımlarından satır başları şöyle:

* Nitratlı gübreye yasak getirildi. Şu an stoklarda 280 bin ton nitratlı gübre bloke edilmiştir. Bu konu ile ilgili altyapı çalışması da devam ediyor. 2017 Şubat ayına kadar yasak devam edecek bundan sonra kullanımı takipli olarak serbest bırakılacak.

* Yatırımcının maliyetini azaltacak düzenlemeler yapılacak. Damga ve harç masrafları ile ilgili düzenleme yapılacak. 52 yıldan sonra yapılacak bir düzenleme. 1 nüshadan damga vergisi alınacak. İleri teknolojik şirketlerin alımında damga vergisi ve harç muafiyeti getirilecektir.

* Kamu ihalelerinde ihalenin iptal edilmesi halinde ödenen damga vergisi iptal edilecek. Türkiye'de iş yapma kolaylığını artırmak amacıyla süreç merkez bankası tarafından takip ediliyor. Türkiye'nin bu anlamda yükselmesini sağlamak için şirket kuruluşunda bürokratik eng eller kaldırılacak. Teşvik potansiyelini daha da ileri götüreceğiz. Birikimli hayat sigortalarından toplu çekme değil, aylık ödeme şeklinde yapılması için ilave teşvik kavramını getiriyoruz.



* AR-GE teşvik potansiyeli artıyor. Birikimli hayat sigortalarından aylık ödeme şeklinde uygulamayı teşvik etmek amacıyla ilave teşvikler gelecek. Uluslararası şirketlerin Türkiye'deki merkezlerine yönelik verdi istisnası getirilecek. İslam ülkelerinden sermaye akışını sağlamak için faizsiz finans anlamında tüm engelleri kaldırıyoruz. Kira sertifikasına ilişkin kurumlar yeniden düzenleniyor. Farklı kira sertifikası düzenlemesinde kapsam genişletiliyor. Bölgesel yönetim merkezlerine teşvik getiriyoruz.

* Özellikle Suriyelilere yönelik daha kolay çalışma izninin yolu açılacak. Yabancı bilim adamı için kolaylık sağlanacak. Yabancı öğrencilere kısmi çalışma hakkı geliyor. Şirket ortaklarına bağımsız çalışma izni geliyor. Kısa süreli çalışacak yabancı çalışanlara belli şartlarla çalışma izni verilecek. Nitelikli yabancı yatırımcıya ilişkin bir kolaylık yokken bilimsel teknolojik gelişmelere yardım sağlayacak nitelikli yabancılara turkuaz kart verilecek. Yabancıların çalışmalarına ilişkin şartlar değiştirilecek ve genişletilecek.

* İşletmelerde tasarruf sağlayacak ve kayıtdışılığı azaltacak çalışmalar yapıyoruz. Türkiye'de iş piyasasının ihtiyaç duyduğu alanlarda daha kolay çalışma izni vermesi kararı verildi.

* Yabancılara çalışma izni hiçbir şekilde Türkiye'deki vatandaşlarımızın iş imkanını kısıtlamayacaktır. AR-GE çalışmalarına destek verecek, türkiye'de üst düzeyde destek sağlayacak şekilde biz destek sağlayacak. İhtiyaç olmadığı takdirde böyle bir şey yapılmasının manası yok. Biz geç bile kaldık.

* Taşeron çalışmaları devam ediyor. Son derece önemli bir düzenleme. Çok büyük bir problemi çözecek olan düzenleme. Herbiri ayrı ayrı problem olan teknik sorunlar var. Onların ortadan kaldırılması gerekiyor. Çok uzun zaman alacağını tahmin etmiyoruz. Verilen sözlere uygun bir şekilde düzenleme yapılacaktır.