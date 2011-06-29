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Politika

HÜKÜMETİ KURMA GÖREVLENDİRMESİ RESMİ GAZETE'DE ANKARA (A.A)

29 Haziran 2011 21:48

-HÜKÜMETİ KURMA GÖREVLENDİRMESİ RESMİ GAZETE'DE ANKARA (A.A) - 29.06.2011 - Bakanlar Kurulunun yeniden kurulması için, İstanbul Milletvekili ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görevlendirilmesine ilişkin işlem, Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında Başbakanlığa hitaben yayımlanan işlemde, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül imzasıyla, Bakanlar Kurulunun yeniden kurulması için, Erdoğan'ın görevlendirildiği belirtildi. İşlemde, seçilecek bakanların atanmaları yapıldıktan sonra, Bakanlar Kurulu listesinin ayrıca gönderileceği kaydedildi.

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