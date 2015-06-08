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Hükümete yakın medya topu Erdoğan’a attı, erken seçim mesajı verdi

İktidar etkisindeki medyada, HDP için 'emanet oylar sayesinde barajı geçti' yorumu yapıldı

08 Haziran 2015 11:02

Hükümete yakın gazeteler, 13 yıllık AKP’nin tek başına iktidar döneminin sona erdiği 7 Haziran seçimi sonrası erken seçim mesajının verildiği manşetlerle çıktı.

Sabah, Star, Yeni Şafak, Akşam, Güneş, Takvim, Akit ve Türkiye gazetesi seçimden koalisyon çıkmasını “olumsuz bir tablo” olarak yorumladı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a mesaj verilen manşetlerde AKP’nin oy kaybına rağmen birinci parti olmasına dikkat çekilerek, “Bu tablo orta vadede sürdsürülebilir gözükmüyor. 45 günde hükümet kurulmazsa Cumhurbaşkanı seçimin yenilenmesine karar verebilecek” ifadelerine yer verildi.

İktidar etkisindeki medyada, aldığı yüzde 13 oy oranıyla seçimlerde zafer ilan eden HDP için “emanet oylar sayesinde barajı geçti” yorumu yapıldı.

İşte hükümete yakın medyanın 8 Haziran tarihli manşetleri:

 

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