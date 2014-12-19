Hükümete yakın medya 14 Aralık kararlarını nasıl verdi?

Fethullah Gülen cemaatini hedef alan 14 Aralık operasyonuna ilişkin İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği’nin verdiği tutuklu ve tutuksuz yargılama kararları, hükümete yakın medyada “tutuklama” hükmü öne çıkarılarak verildi.

T24’ün söz konusu medyanın internet sitelerinden aldığı 14 Aralık kararlarına ilişkin haberler şöyle:

AA: 'Terör örgütü yöneticiliği ve üyeliğinden' 4 tutuklama

"Paralel yapı" operasyonunda Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Karaca 'terör örgütü yöneticiliği', 3 kişi de 'terör örgütü üyeliği' suçlamasıyla tutuklandı.

İstanbul merkezli "paralel yapı" operasyonu kapsamında şüphelilerden Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca, Tufan Ergüder, Ertan Erçıktı ve Mustafa Kılıçaslan tutuklandı.

İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği, şüpheliler ile avukatların adliyenin büyük duruşma salonuna alınmasının ardından kararını açıkladı.

Hakimlik, Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'nın "terör örgütü yöneticiliği", eski İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürü Tufan Ergüder ile eski İstanbul Asayiş Şube Müdürü Ertan Erçıktı'nın da "terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Hakimlik, Zaman Gazetesi Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı'nın da aralarında bulunduğu 8 kişinin adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmasını kararlaştırdı.

Star gazetesi Anadolu Ajansı’nın haberini sayfalarına taşıdı.

Sabah: Ekrem Dumanlı ve Hidayet Karaca hakkında karar açıklandı

14 Aralık operasyonunda gözaltına alınarak tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Ekrem Dumanlı ve Hidayet Karaca'nın da aralarında olduğu 12 kişi hakkında karar açıklandı.

14 Aralık'ta İstanbul merkezli ''paralel yapı'' operasyonu kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edilen Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı ve Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'nın da aralarında bulunduğu 12 kişi hakkında karar açıklandı.

Ekrem Dumanlı serbest kaldı. Dumanlı hakkında yurtdışına çıkış yasağı getirildi.

Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca terör örgütü yöneticiliği, eski Emniyet Müdürü Tufan Ergüder, Ertan Erçıktı ve Mustafa Kılıçaslan terör örgütü üyeliğinden tutuklandı.

TRT: Hidayet Karaca hakkında tutuklama kararı

Paralel yapı davasında Hidayet Karaca hakkında tutuklama kararı çıktı.

Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca, Tufan Ergüder, Ertan Erçıktı ve Mustafa Kılıçaslan tutuklandı.

Paralel Yapı soruşturması adı altında yürütülen davada Zaman Gazetesi Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı serbest bırakıldı. Yurt dışı yasağı getirildi.

İstanbul merkezli "paralel yapı" operasyonu kapsamında Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca "terör örgütü yöneticiliği", Tufan Ergüder, Ertan Erçıktı ve Mustafa Kılıçaslan ise "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla tutuklandı.

Yeni Şafak: İşte Dumanlı ve Karaca için karar

İstanbul merkezli ''paralel yapı'' operasyonu kapsamında savcının tutuklama isteği ile mahkemeye sevk ettiği 12 kişiden Hidayet Karaca, Erten Erçıktı, Tufan Ergüder, Mustafa Kılıçaslan tutuklandı. Zaman Gazetesi Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı'nın aralarında bulunduğu 8 kişi ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

2009-2010 yıllarında ‘Tahşiye’ kumpasını düzenleyenlere yönelik 14 Aralık operasyonunda cumhuriyet savcılarınca ifadeleri alınan Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı ve Samanyolu TV Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca’nın da aralarında bulunduğu şüpheliler ‘cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, iftira, silahlı terör örgütüne üye olmak’la suçlandı. 31 zanlının gözaltına alındığı ve bunlardan 13’ünün serbest bırakıldığı operasyonda savcılar dün de şüphelilerden eski Siirt Emniyet Müdürü Mutlu Ekizoğlu ile polis memuru Mustafa Altunbulak’ın salıverilmesine hükmetti. Kalan 16 zanlının 4’ü hakkında 'adli kontrol' talep eden savcılık, 12 zanlıyı da tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti. Nöbetçi Hakim Bekir Altun, şüphelilerden Ferdi Taşkaya, Ayhan Akça, Mustafa Uyanık ve Halit Akbulut'u savcılığın talebi doğrultusunda 'adli kontrol' şartıyla salıverdi. Altun, ifadeleri gece saatlerinde biten 12 şüpheli hakkındaki kararın ise bugün 14.00'da açıklayacağını bildirmişti.

Mahkemenin kararı şöyle:

Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı serbest bırakıldı. Samanyolu TV Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca, eski TEM Şube Müdürü Tufan Ergüder, eski Asayiş Şube Müdürü Ertan Erçıktı, Emniyet Amiri Mustafa Kılıçaslan tutuklandı.

Karaca "terör örgütü yöneticiliği" suçlaması ile tutuklandı

Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca "terör örgütü yöneticiliği", Tufan Ergüder, Ertan Erçıktı ve Mustafa Kılıçaslan ise "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla tutuklandı.

Dumanlı'ya adli kontrol şartı

Zaman Gazetesi Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı'nın aralarında bulunduğu 8 kişi, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Fethullah Gülen'e yakalama kararı!

Ahaber'de yer alan bilgiye göre ise Fethullah Gülen'e terör örgütü liderliği suçlamasından yakalama kararı çıkarıldı.

Karaca ifade vermeyi reddetti

Sorgu salonuna ifade vermek için 5'inci kişi olarak Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca girdi. "Silahlı terör örgütüne üye olmak", "cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" ve "iftira " suçlarından tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edilen Karaca, mahkemenin tarafsızlığını ve bağımsızlığını yitirdiğini iddia ederek sorgu hakimine ifade vermeyi reddetmişti.

Dumanlı, Gülen'i neredeyse tanımadı

Ekrem Dumanlı ifadesinde neredeyse Fethullah Gülen'i tanımamzlıktan geldi, görüşmelerinin gazetecilik çerçevesinde olduğunu iddia etti. Fethullah Gülen'i sohbet ve kitaplarından tanıdığını daha sonra görüşme imkanı bu belirten Dumanlı, Zaman Gazetesi'ndeki görevi süresince Gülen'den herhangi bir talimat almadığını kaydederek, "Fethullah Gülen ile gazetecilik çerçevesinde görüşüyorum” demişti.

Yeni Akit: Dumanlı serbest, Karaca tutuklandı!

Mahkeme, "14 Aralık" soruşturmasında haklarında tutuklama talebi bulunan 12 şüpheli hakkındaki kararını açıkladı. Ekrem Dumanlı serbest bırakılırken, Hidayet Karaca ve Tufan Ergüder'in de aralarında olduğu 4 kişi tutuklandı. Karaca'nın tutuklanma gerekçesi 'terör örgütü yöneticiliği.'

14 Aralık soruşturmasında 4 kişi hakkında tutuklama kararı verildi.

Soruşturma kapsamında Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı ve Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'nın da aralarında olduğu 12 kişi savcılık sorgusunun ardından dün "tutuklama" talebiyle mahkemeye sevk edilmişti.

Gece saatlerinde, ifadelerin tamamlandığı, kararın ise 14.00'te açıklanacağı duyuruldu.

Beklenen açıklama kısa bir süre önce yapıldı ve Ekrem Dumanlı'nın da aralarında olduğu 8 kişi adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Mahkeme; Hidayet Karaca, eski terörle mücadele şube müdürü Tufan Ergüder, asayiş şube müdürü Ertan Erçıktı ve emniyet amiri Mustafa Kılıçaslan hakkında ise tutuklama kararı verdi.

'Örgüt yöneticiliği' suçlaması

Mahkemede ifade vermeyi reddeden Karaca'nın, "terör örgütü yöneticiliği"; Tufan Ergüder, Ertan Erçıktı ve Mustafa Kılıçaslan'nın ise "terör örgütü üyeliği" ile suçlandığı belirtildi.

Gönültaş da serbest

Öte yandan operasyondan kısa bir süre önce yurtdışına çıktıktan sonra bugün savcıya ifade veren Nuh Gönültaş da savcılıktaki işlemlerinin ardından adliyeden ayrıldı.

Gönültaş, çıkışta adliye önünde bekleyen gazetecilere yaptığı açıklamada, kaçmadığını, hakkında bir gözaltı veya yakalama kararı bulunmadığını, yurtdışı yasağının olmadığını söyledi.

İş adamı arkadaşının daveti üzerine Moskova'ya gittiğini ifade eden Gönültaş, "Biz dün gelelim dedik ama savcı bey bugün için randevu verdi. Aslında acelesi olan bir iş de değildi. Bu dava dosyası çok boş bir dosya. Arkadaşlara burada zulm edilmektedir. Boş bir dosyayla zulm edilmektedir hukuksuz bir şekilde. Kurgu bir davadır bu. Bunun kurgu olduğu çok net... Ama yine de hakimlerin, savcıların kendi vicdanlarıyla her türlü baskıya rağmen karar verebileceğini düşünüyoruz."

İstanbul merkezli 13 ilde 14 Aralık'ta başlatılan operasyonlar kapsamında 30 kişi yakalanmış, Cumhuriyet savcısı tarafından ifadeleri alınan şüphelilerden Elif Yılmaz, Ebru Şenvardar, Naci Çelik Berksoy, Hüseyin Gülerce, Makbule Çam Elamdağ, Ahmet Şahin, Ali Kara, Salih Asan, Engin Koç, Hikmet Tombulca, Samim Noyan, Fahri Sarrafoğlu, Mutlu Ekizoğlu, Mustafa Altunbulak, Halit Akbulut, Ayhan Akça, Mustafa Uyanık ve Ferdi Taşkaya serbest bırakılmıştı.

Akşam: Ekrem Dumanlı ve Hidayet Karaca için karar verildi

İstanbul merkezli 'paralel yapı' operasyonu kapsamında gözaltına alınan Zaman Gazetesi Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı ve Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca hakkında hakim kararını açıkladı.

İstanbul merkezli 'paralel yapı' operasyonunda 12 kişiden 4'ü tutuklandı, 8 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zaman Gazetesi Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı serbest bırakılırken, Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca "terör örgütü yöneticiliği" suçlamasıyla, Asayiş Şube Müdürü Ertan Erçıktı, komiser Mustafa Kılıçarslan ve eski Terörle Şube Müdürü Tufan Ergüder ise "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla tutuklandı.

Ekrem Dumanlı ve serbest bırakılan 7 kişi için yurtdışı yasağı kararı verildi.