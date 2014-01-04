T24 LogoT24 Logo
Dünya

'Hükümete uluslararası komplo' tezi saçmalık

Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye Raportörü Ria Oomen-Ruijten, yolsuzluk soruşturmalarla ilgili Türkiye’nin 'demokratikleşen ülke' imajının büyük yara aldığını söyledi

04 Ocak 2014 12:05

Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye Raportörü Ria Oomen-Ruijten, yolsuzluk soruşturmalarıyla ilgili AK Parti hükümetini uyardı. Son olaylardan sonra Türkiye’nin “demokratikleşen ülke” imajının büyük yara aldığını söyleyen Oomen-Ruijten, gündemdeki yeni HSYK değişikliğine de karşı çıktı.

Selçuk Gültaş'ın Zaman gazetesinde yer alan haberine göre, Türkiye’nin gündemini yolsuzluk soruşturması bağlamındaki gelişmeler işgal ederken, Avrupa Birliği’nden (AB) yükselen eleştirel sesler de artıyor. Avrupa Parlamentosu’nun (AP) Türkiye Raportörü Ria Oomen-Ruijten, soruşturmalarla ilgili birçok konuda AKP hükümetini uyarırken, son olaylardan sonra Türkiye’nin “demokratikleşen ülke” imajının büyük yara aldığını söyledi. Hükümeti, üç sene evvel tadil ettiği Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nu (HSYK) tekrar değiştirmemeye çağıran Hollandalı siyasetçi, iktidarın yolsuzluk soruşturmasını uluslararası komplolarla izah etmesini de “tam bir saçmalık” olarak nitelendirdi. Oomen-Ruijten, yolsuzluk soruşturmalarına raporunda yer vereceğini, önümüzdeki hafta AP’nin çalışmaya başlaması ile taslağın ilgili paragraflarında değişiklikler yapılacağını söyledi. Oomen-Ruijten’in taslağını aralık ayında açıkladığı ilerleme raporunun şubat ayı sonunda AP Genel Kurulu’nda oylanması bekleniyor.

ETİKETLER

hükümetkomplotezsaçmalık

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

10 soruda Libya hakkında her şey; bugüne nasıl gelindi, dünya...

İran, ABD'nin tüm savunma hattını terörist ilan etti...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24