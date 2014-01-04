'Hükümete uluslararası komplo' tezi saçmalık

Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye Raportörü Ria Oomen-Ruijten, yolsuzluk soruşturmalarıyla ilgili AK Parti hükümetini uyardı. Son olaylardan sonra Türkiye’nin “demokratikleşen ülke” imajının büyük yara aldığını söyleyen Oomen-Ruijten, gündemdeki yeni HSYK değişikliğine de karşı çıktı.

Selçuk Gültaş'ın Zaman gazetesinde yer alan haberine göre, Türkiye’nin gündemini yolsuzluk soruşturması bağlamındaki gelişmeler işgal ederken, Avrupa Birliği’nden (AB) yükselen eleştirel sesler de artıyor. Avrupa Parlamentosu’nun (AP) Türkiye Raportörü Ria Oomen-Ruijten, soruşturmalarla ilgili birçok konuda AKP hükümetini uyarırken, son olaylardan sonra Türkiye’nin “demokratikleşen ülke” imajının büyük yara aldığını söyledi. Hükümeti, üç sene evvel tadil ettiği Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nu (HSYK) tekrar değiştirmemeye çağıran Hollandalı siyasetçi, iktidarın yolsuzluk soruşturmasını uluslararası komplolarla izah etmesini de “tam bir saçmalık” olarak nitelendirdi. Oomen-Ruijten, yolsuzluk soruşturmalarına raporunda yer vereceğini, önümüzdeki hafta AP’nin çalışmaya başlaması ile taslağın ilgili paragraflarında değişiklikler yapılacağını söyledi. Oomen-Ruijten’in taslağını aralık ayında açıkladığı ilerleme raporunun şubat ayı sonunda AP Genel Kurulu’nda oylanması bekleniyor.