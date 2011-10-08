-Hükümete sınır ötesi operasyon yetkisi ANKARA (A.A) - 08.10.2011 - Irak'ın kuzeyine sınır ötesi operasyonlar için hükümete verilen yetkiyi TBMM Genel Kurulu tarafından 17 Ekim'den itibaren bir yıl uzatan Başbakanlık tezkeresi, Resmi Gazete'de yayımlandı. TBMM Genel Kurulu'nun 5 Ekim'deki oturumda aldığı kararda, Irak'ın kuzey bölgesinde yuvalanmış PKK terör unsurlarından kaynaklanan ve Türk halkının huzur ve güvenliğiyle ülkesinin milli birliğine, güvenliğine ve toprak bütünlüğüne yöneltilmiş terörist saldırıların ve açık tehdidin devam ettiği belirtiliyor. Türkiye'nin, ''dost ve kardeş Irak'ın toprak bütünlüğünün, milli birliğinin ve istikrarının korunmasına büyük önem atfettiği'' vurgulanan kararda, PKK teröristlerinin Irak'ın kuzeyindeki mevcudiyetine ve ülkemize yönelik terörist saldırılarına son verilmesini sağlamak amacıyla askeri faaliyetlerini başarıyla yürüttüğü, siyasi ve diplomatik girişimlerini ve uyarılarını sürdürdüğü ifade ediliyor. Kabul edilen tezkere, Türkiye'ye yönelik devam eden terörist saldırılara ve tehdide karşı, terörizmle mücadelenin bir parçası olarak uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli tedbirleri almak üzere hudut, şümul, miktar ve zamanı hükümetçe belirlenecek şekilde; Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının, Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye yönelik terör tehdidinin ve saldırılarının bertaraf edilmesi amacıyla, sınır ötesi harekat ve müdahalede bulunmak üzere, Irak'ın PKK teröristlerinin yuvalandıkları kuzey bölgesiyle mücavir alanlara gönderilmesi ve görevlendirilmesi için hükümete verilen izin süresini 17 Ekim 2011 tarihinden itibaren bir yıl daha uzatıyor.