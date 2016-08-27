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Politika

"Hükümet, yeni KHK ile DBP'li belediyelere kayyım atayacak"

Belediyelere kayyım maddesi torba yasadan çıkarılmıştı

27 Ağustos 2016 15:53

Hükümet, OHAL kapsamında çıkarmayı planladığı kanun hükmünde kararname (KHK)  ile, "PKK’ye finansal ve lojistik destek sağladığı" iddiasıyla belediyelere kayyım atamayı plandığı öne sürüldü.

Odağında DBP ve HDP'li belediyelerin bulunduğu 'terör' gerekçesiyle kayyım atanmasına yönelik maddenin torba yasadan çıkarılmasının ardından AKP'nin bu kez OHAL kapsamında yeni bir KHK çıkararak amacına ulaşmak istediği iddia ediliyor.

Buna göre, OHAL kapsamında çıkarılması planlanan KHK ile, "PKK’ye finansal ve lojistik destek sağlayan belediyelere" kayyım atanacak. Bu kapsamda, bazı kitle örgütleri de kapatılacak.

ANKA’nın edindiği bilgilere göre, Elazığ, Antep ve Cizre’ye yapılan bombalı saldırıların ardından hükümet harekete geçti. OHAL kapsamında yeni çıkarılacak kanun hükmünde kararnamede yer alacak "terörle mücadele" kapsamındaki yeni önlemlerin şunlar olduğu iddia edildi: 

“Güneydoğu illerinde, PKK terör örgütüne finansal destek sağladığı gerekçesiyle  çok sayıda belediyeye kayyum atanacak. PKK terör örgütü ile ilişiği tespit edilen STK’lar kapatılacak. PKK terör örgütü ile bağı olan bölge işadamlarına yönelik gözaltılar yapılacak. Ayrıyeten bölgede güvenlik önlemleri artırılacak” 

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OHALbelediyelere kayyımKHKAKPBDP

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