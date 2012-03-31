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Hükümet ve cemaat ‘tutarsız delil'in rapordan çıkarılması için lobi yapmış

Rapora eleştirel değerlendirmelerin girmemesi için hükümet ve Gülen cemaatine yakın kesimlerin yoğun çaba harcadığı ancak başarılı olamadığı ortaya çıktı

31 Mart 2012 16:16

 

Avrupa Parlamentosu’nda önceki gün kabul edilen Türkiye raporunun Ergenekon ve Balyoz soruşturmalarına ilişkin bölümüne son hali verilirken hükümet ve Fethullah Gülen cemaatine yakın sivil toplum örgütlerinin taslak metinde yer alan “soruşturmalardaki tutarsız deliller” ifadelerinin çıkarılması için lobi faaliyeti yürüttüğü öne sürüldü.
 
Cumhuriyet Gazetesi Utku Çakırözer'in haberine göre, ifadelerin metinden çıkarılması için Yeşiller Grubu’na bu yönde değişiklik önergesi verdirildiği ancak bu talebin sosyalist ve liberal grupların ağırlıklı oylarıyla reddedildiği öğrenildi.
 
Avrupa Parlamentosu’nda kabul edilen Türkiye raporunun görüşmeleri sırasında Ergenekon ve Balyoz davalarında eleştiri ve tartışma konusu olan delillerle ilgili rapora eleştirel değerlendirmelerin girmemesi için hükümet ve Gülen cemaatine yakın kesimlerin yoğun çaba harcadığı ancak başarılı olamadığı ortaya çıktı.
 
Raporun 17. maddesinde, Ergenekon ve Balyoz davalarının Türkiye’de demokrasi süreci ile yargının bağımsız, şeffaf ve düzgün işleyişini göstermesi gerektiği vurgulanırken bu davalarda yargılanan sanıkların yoğun biçimde dile getirdiği “delillerde sahtecilik” iddialarına da yer verildi. Raporda bu konuda “Sanıklar aleyhinde tutarsız delil kullanımı iddialarından kaygı duymaktayız” denildi.
 
Ergenekon-Balyoz ile ilgili paragraftan “tutarsız delil kullanımı iddialarından kaygı duyulduğunu” belirten bölümünün çıkarılması için hükümet ve Gülen cemaatine yakın kesimler AP’de lobi yaptı. Bu çaba kapsamında AP Yeşiller Grubu milletvekillerine Ergenekon-Balyoz paragrafından “tutarsız delil iddiaları” bölümünün çıkarılması yönünde önerge verdirildiği ileri sürüldü.
 
Yeşiller üyesi milletvekilleri Helene Flautre ve Frnancisca Keller tarafından verilen değişiklik önergesi ise raporu kaleme alan Ria Oomen-Ruitjen’in de aralarında yer aldığı Hıristiyan Demokratlar, sosyalistler ve liberallerin oylarıyla reddedildi.
 
Raporun ilk taslak metninde de benzer bir tartışma yaşanmış, hükümet yanlılarının “Ergenekon ve Balyoz soruşturmaları Türk demokrasisi için bir fırsattır” şeklinde bir ifade koyma girişimi diğer gruplarca engellenmişti.

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