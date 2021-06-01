Hükümet'ten bütçe açığı için üç ihtimalli öngörü: Covid tekrar artarsa yüzde 4.6; hızlı azalırsa yüzde 2.7; normalde yüzde 3.5

T24 Ekonomi Servisi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, daha önce üçer aylık dönemlerle açıklayacağını belirttiği, kamu mali politikası gelişmelerini ve hedeflerini içeren “Kamu Maliyesi Raporu”nun ilkini paylaştı. Rapora göre 2021 bütçe açığı GSYH’nin yüzde 4,3’ü seviyesinden, yüzde 3,5’i seviyesine çekildi.

Raporda, 2021 yılı birinci çeyreğinde vergi gelirleri, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 44,9 artarak 255,1 milyar TL, dış ticaret hariç vergi gelirleri ise yüzde 39,4 artışla 196,2 milyar TL olarak gerçekleştiği hatırlatılarak, “Yılın ilk çeyreğinde salgına karşı alınan kısıtlayıcı tedbirlere ve vergi teşviklerine rağmen üretimin artması, talebin güçlü seyretmesi, e-ticaretin ve kartlı harcamaların artışı, gelir artırıcı tedbirler ve yapılandırma gelirleri nedeniyle gelir performansı beklentilerin üzerinde gerçekleşmiştir” denildi.

Bütçe giderlerinin ise 2021 yılı birinci çeyrek bir önceki yılın aynı dönemine göre 36 milyar TL, yani yüzde 12,6 artttığı, bunun yılsonu tahmini ili uyumlu olduğu kaydedildi.

Raporda şu ifadeler yer aldı:

“2021 yılı birinci çeyreğinde bütçe giderlerinde yıl sonu tahmininin yüzde 22,4’ü gerçekleşmiştir. Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında yapılan harcamalara rağmen 2021 yılı birinci çeyrek gerçekleşmelerinin yıl sonu tahmini ile uyumlu olduğu görülmektedir. Bununla birlikte salgının seyri, enflasyon gerçekleşmeleri, döviz kuru ve emtia fiyatlarındaki değişimler harcamalar üzerinde yukarı yönlü riskler oluşturmaktadır. Ekonomi Reform Programının hayata geçmesi ve uygulanan/uygulanacak tedbirler ile birlikte özellikle cari harcamalardaki sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir. Önümüzdeki dönemde de, salgının öngörülenin aksine etkisini sürdürmesi halinde, ihtiyaç duyulan tüm alanlara yönelik destekler devam edecektir.”

Bütçe açığı öngörüleri

Raporda, iyimser, kötümser ve baz senaryolarda yıl sonunda bütçe açığının hangi seviyeye ulaşacağına dair öngörülere de yer verildi. Baz senaryoya göre bütçe açığı yüzde 3,5 seviyesinde kalacak.

Buna göre iyimser senaryoda 2021 yılı MYB açığının GSYH’ye oranının yüzde 2,7 seviyesinde gerçekleşeceği tahmin edildi.

Kovid-19 salgınının etkisini artıracağı kötümser senaryoda büyümenin, ithalatın, özel tüketim ve yatırım harcamalarının daha düşük gerçekleşeceği öngörüldü. Kötümser senaryoda 2021 MYB açığının GSYH’ye oranının yüzde 4,6 seviyesinde gerçekleşeceği tahmin edildi.

Kamu borcu gerileyecek

Rapora göre 2021 yılı merkezi yönetim borç stokunun GSYH’ye oranının kötümser senaryoda yüzde 35,9 seviyesinde, iyimser senaryoda yüzde 34 seviyesinde gerçekleşecek.