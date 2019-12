'Hükümet suskun, çaresiz ve acizdir'

T24 - MHP Lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli Gazze'ye yardım malzemesi götürmek amacıyla yola çıkan Türk gemisine İsrailli askerlerin yaptığı operasyon için, "Hiçbir gerekçe bu olayı örtmeyecek, Türk milleti bunu hesap hanesine mutlaka yazacaktır. Hükümet suskun aciz ve çaresizdir. Milletimiz, ‘sonuçlarına katlanırsınız’ ifadesinin, Başbakan’ın ‘yetti artık’ sözünün gerçek karşılığını görmek istemektedir. Bugün söylenenler yarın unutulmasın" dedi.



Türkiye hükümetin çaresiz ve çapsız politikaları sonucu yakın dönemin en ağır bunalımlarını derinden yaşamaya başlamıştır. Hayatın her alanında milletimizin karşısına çıkan felaketler, saldırılar zulüm tahammül edilemez boyuta ulaşmıştır.



Yaptığımız bütün uyarı ve ön görüler birer birer çıkmaya başlamış, ülkemiz ekonomik kültürel sosyal bir felaketin eşiğine gelmiştir.





Seviyesiz siyaset



Tamamen göz boyamaya ve rezaletleri sineye çekmeye dayalı ilkel seviyesiz bir siyasetin 7,5 yılın sonunda geldiği ve Türkiye’yi getirdiği uçurumun kenarı burasıdır.



En alçakça saldırılar karşısında hükümet tam bir bozgun hali yaşamaktadır. Daha da önemlisi tehlikelisi, Adalet ve Kalkınma Partisi ve Başbakan’ın bu bozgunun sonucu değil, gerekçesidir nedenidir kaynağıdır.





Türkiye'yi bölmek istiyorlar



İçine düştüğümüz darboğaz, 7,5 yılın ağır tecrübeleri milletimize artık göstermiştir ki Başbakan adeta Türkiye’yi çökertmek ve bölmek için misyon üstlenmiştir.



Bunca olaya bunca derse rağmen, yaşadıkları boyun eğme halinin başka bir açıklaması kalmamıştır.





Aklı olanlara soruyorum



Türkiye’yi AKP hükümeti değil, hükümet üzerinden kanlı projeler yönetmektedir. İsrail vatandaşlarımıza hunharca saldırmaktadır, Başbakan ise Brezilya’da çalım satmaktadır. Aklı ve vicdanı olanlara soruyorum, eş başkanı olarak taşeronluk yaptığınız medeniyet hangisidir? Bu yola nasılg irdiniz? Eli kanlı PKK ve Barzani, Mehmetçiklerimize saldırıları artmıştır. Bunlar yaşanırken, Başbakan eş başkan olmaktan iftihar etmektedir.



Küresel zalimlerle el ele tutuşarak, islam’a yapılan suçun ortaklığını nasıl kabullendiniz? Kim sizi zorladı, bu esarete nasıl düştünüz? Vatan sevgisini ve tarihe saygıyı zaten aramıyoruz da, vicdanlarınızda hiç mi utanma duygusu yoktu, bu teslimiyete nasıl sürüklendiniz?





Her alanda haklı çıktık



22 Temmuz seçimlerinden önce biz bunu gördük. Her alanda haklı çıktık. Peşmergeyle pazarlık yapmayın, bir gece kandil’de görünün dedik, azan



One minute diyerek sahte çıkışları yapmayın, işe Musevilerden aldığınız başarı ödüllerini iade ederek başlayın dedik. Yaşananlarla haklı çıktık.



Ülkemizin güvenliğimizi ABD’ye emanet etmeyin dedik. Haklı çıktık. Açılım ihanettir dedik, haklı çıktık.



PKK’yla kucaklaşarak terör bitmez dedik. Haklı çıktık. Kimlikleri tahrik etmeyin, milletimizi bölmeyin yazık edersiniz dedik, haklı çıktık.



Başbakan tamamen tükenmiştir. AKP tamamen aciz çaresizdir. Milletimizi daha büyük felaketlerle yüzleştirmeden, Başbakan ve hükümeti aklını başına almalı, yolun bu kavşağından bir an önce dönmelidir.





Saldırı Türk milletinedir



İnsani amaçlarla yola çıkmış gemimize yapılan saldırı Türk milletine karşı açık bir düşmanlıktır. İsrail, Filistinlilere reva gördüğü zulme bu kez Türkiye’yi de dahil etmiştir. Bu katliam sıradan mesajlarla geçiştirilerek, büyükelçilerin birkaç günlüğüne geri çekilmesiyle, ucuz siyaset kabadayılıklarla çözülemeyecek kadar ciddidir. İsrail ordusunun saldırısı direk Türkiye milletine yapılmıştır.



Hiçbir gerekçe bu olayı örtmeyecek, Türk milleti bunu hesap hanesine mutlaka yazacaktır. Hükümet suskun aciz ve çaresizdir. Milletimiz, ‘sonuçlarına katlanırsınız’ ifadesinin, Başbakan’ın ‘yetti artık’ sözünün gerçek karşılığını görmek istemektedir. Bugün söylenenler yarın unutulmasın.



Türk devleti, tarihi bir yanılgıyı düşenlere gereken dersi vermelidir. Türkiye’nin sokaklarda taşkınlık yaparak bulacağı bir çözüm yoktur. Konu bu aşamadan sonra siyasetin üstünde milli bir konudur.





İsrail'den tazminat talep edilmelidir



Bu çerçevede olmak üzere, meydana gelen olayla ilgili olarak önerileri tekrarlıyorum. İsrail askeri alandaki ilişkiler, savunma sanayindeki işbirliği kesilmelidir. BM Güvenlik konseyi girişimi yerinde ve doğrudur.



İsrail’in alıkoyduğu yaralanan hayatını kaybeden vatandaşlar ile yardım gemileri acilen iade edilmelidir. İsrail’den tazminat talep edilmelidir.



Yeter ki dik duracak, dik kalacak onurlu bir hükümet olsun. Benim önerim şu, bunca yıldır yönetemediğinizi idrak edin ve emaneti ehline teslim edin.





MHP mutlaka başaracak



Makamlar mevkiiler geçicidir. Yapamayan gidecektir, yapamayacağı anlaşılan gidecektir, ayıran bölen parçalayan gidecektir. Başaracak gelecektir birleştirecek gelecektir. Milletimiz hiç korkmasın MHP varsa çare vardır. MHP mutlaka gelecek ve başaracaktır.



Mehmetçiğe kurşun sıkanlar, AKP’nin habur’da karşıladığı teröristlerin açılım arkadaşlarıdır. Bahaneler tükenmiş, yalanlara inanacak kimse kalmamıştır. PKK yardakçısı, peşmerge reisiyle ankara’da kucaklaşmanızı nasıl izah edeceksiniz?



Adalet ve Kalkınma Partisi’yle geçen her gün, geçmişte yanlış atılan adımların bugün karşımıza çıktığını görüyoruz.



Barzani’yle el sıkışanlar, PKK’yla masaya oturup teröristi dağa çıkmış masum olarak görenler, şiirler okuyup teröristlerin arkasından gözyaşı dökenler, şehide kelle deyip şahadeti sorgulatanlar, terörü bürokrat atayarak bitireceğini sananlar sonunda PKK’ya teslim olmuşlardır.





Rol yapmayın



Kalan ömründe hükümete diyeceğim, Korkmayın çekinmeyin.



Teslim olmayın, çaresiz olmayın, göz yummayın. İşi ciddiye alın, rol yapmayın, milleti aldatmayın göz boyamayın. Terörle mücadele pazarlık ederek geldiğiniz nokta ortada. Türk milleti sizin sandığınız gibi etnik kalıntı değildir. bu büyük milletin, bu muazzam kudretin farkına varın. Hiç merak etmeyin, siz yapamasanız bile, bu büyük millet karşısına çıkacak her musibeti def eder, yok eder, imha eder. Yeter ki önünde durmayın.



Böylesine boyun eğerseniz, bu aziz millet sizi de sırtından atar ve tarihin çöplüğüne ilelebet gönderir. Büyük hakan fatih’in, İstanbul’u fethinin 557. yıl dönümünde gerçekleşmektedir.



Bu olaylar, İstanbul’u yeniden Bizans yapmaya çalışan Başbakan’ın siyasetin silindiği yıllarda bile bir leke olarak kalacaktır.