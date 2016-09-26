Hükümet Sözcüsü'nden ikinci darbe girişimi iddialarına yanıt: Halkı endişeye sürüklemek anlamsız

Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, emekli Albay Hasan Atilla Uğur'un "İkinci kalkışmaya hazır olun. Ve çok yakın bir zamanda. Çok net bilgi olarak söylüyorum: İkincisi daha kanlı olacak" açıklamasıyla yeniden gündeme gelen ikinci darbe girişimi iddialarıyla ilgili olarak "Bu yönde rapor yok, bu tür raporlarla halkı telaşa sürüklemenin de anlamı yok. Arkalarındaki iradelerin Türkiye'nin önünü kesmek için birçok gayrete gireceklerinden şüphemiz yok. Panik yaratacak sözlerden de kaçınarak önlemlerimizi alıyoruz" dedi.

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından konuşan Numan Kurtulmuş'un ilgili açıklaması şöyle:

Bu yönde rapor yok, bu tür raporlarla halkı telaşa sürüklemenin de anlamı yok. 15 Temmuz darbe teşebbüsüne kalkanlar "yenildik" diye kenara çekilecek değiller. Arkalarındaki iradelerin Türkiye'nin önünü kesmek için birçok gayrete gireceklerinden şüphemiz yok. Panik yaratacak sözlerden de kaçınarak önlemlerimizi alıyoruz. Hep beraber uyanık olacağız. Bunun birinci yolu da Yenikapı ruhunu korumaya devam etmektir. Bizim üzerimize düşen sorumluluk da en ufak detayı ihmal etmeden yolumuza devam etmektir.



