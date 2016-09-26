T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

Hükümet Sözcüsü'nden ikinci darbe girişimi iddialarına yanıt: Halkı endişeye sürüklemek anlamsız

"Panik yaratacak sözlerden de kaçınarak önlemlerimizi alıyoruz"

26 Eylül 2016 16:49

Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, emekli Albay Hasan Atilla Uğur'un "İkinci kalkışmaya hazır olun. Ve çok yakın bir zamanda. Çok net bilgi olarak söylüyorum: İkincisi daha kanlı olacak" açıklamasıyla yeniden gündeme gelen ikinci darbe girişimi iddialarıyla ilgili olarak "Bu yönde rapor yok, bu tür raporlarla halkı telaşa sürüklemenin de anlamı yok. Arkalarındaki iradelerin Türkiye'nin önünü kesmek için birçok gayrete gireceklerinden şüphemiz yok. Panik yaratacak sözlerden de kaçınarak önlemlerimizi alıyoruz" dedi.

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından konuşan Numan Kurtulmuş'un ilgili açıklaması şöyle:

Bu yönde rapor yok, bu tür raporlarla halkı telaşa sürüklemenin de anlamı yok. 15 Temmuz darbe teşebbüsüne kalkanlar "yenildik" diye kenara çekilecek değiller. Arkalarındaki iradelerin Türkiye'nin önünü kesmek için birçok gayrete gireceklerinden şüphemiz yok. Panik yaratacak sözlerden de kaçınarak önlemlerimizi alıyoruz. Hep beraber uyanık olacağız. Bunun birinci yolu da Yenikapı ruhunu korumaya devam etmektir. Bizim üzerimize düşen sorumluluk da en ufak detayı ihmal etmeden yolumuza devam etmektir.


ETİKETLER

ikinci darbe girişimiNuman KurtulmuşBakanlar Kurulu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24