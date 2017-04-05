Hükümet Sözcüsü’nden cinsiyetçi söylem

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun “Bir sabah Cumhurbaşkanı kalkar parlamentoyu feshederse…” sözlerini eleştirirken cinsiyetçi bir söylem kullandı. Kurtulmuş, "Hiçbir sorumlu devlet adamı böyle davranmaz. Çünkü kusura bakmasın hanım kardeşlerim, 'Bekara karı boşamak kolaydır' diye Türkçe’de bir laf var. Devlet sorumluluğunu almayanlar, devlet yönetiminin ne kadar büyük bir ciddiyet gerektirdiğini bilmezler" dedi.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, Ordu’da bulunan Kurtulmuş, Kumru ve Ünye ilçelerindeki mitinglerde 'Evet' desteği istedi.

Kurtulmuş, "Devlet yönetiminde çift başlılığı kaldırıyoruz, yönetim bir tek hükümetin elinde. Kim veriyor bu yetkiyi? Soru bu. CHP’li arkadaşların, 'Hayır' cephesinin anlamadığı soru bu. Cumhurbaşkanına yetkiyi kapalı kapılar ardındaki baronlar mı verecek? Hayır, siz vereceksiniz. Yönetimde tek başlı, milletin gösterdiği istikamette bir yönetim inşallah yoluna devam edecek. Onun için 16 Nisan’a az kaldı" dedi.

PKK ve Avrupa’ya da tepki gösteren Kurtulmuş, "Müsaade edin biraz da içerideki 'Hayır' cephesine 3-5 kelime söyleyeyim; Yanlış anlatıyorlar, bilerek çarpıtıyorlar bir daha söyleyeceğim. PKK 'Hayır' diyor mu? PKK, 23 Mart’ta iki numaralı adamı Karasu diyor ki 'Eğer bu referandumda evet çıkarsa PKK’nın işi biter.' Onun için diyor 'Bütün Kürt halkının üzerine baskı yapın, Kürtler hayır desinler, yoksa işimiz biter.' Resmi sitelerde yayınları belli. Geçtiğimiz cumartesi sayın Cumhurbaşkanımızla Diyarbakır’daydık. Diyarbakır’dan şehre giderken halk tarafından ellerinde Türk bayraklarıyla karşılandık. Sevgi gösterileriyle kafilemizi karşıladılar. PKK ne derse desin Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da, Kürt kardeşlerimiz de 'Evet' diyecekler. PKK, PYD, FETÖ, Avrupa’da ki bir takım ırkçılar, faşistler 'Hayır' diyor. Ne kadar Türkiye düşmanı varsa 'Hayır' diyor. Ancak cümlede parantezi burada açıyorum, bu memlekette 'Hayır' diyen de 'Evet' diyen de bizim dostumuzdur, bizim vatandaşımızdır" diye konuştu.

Cinsiyetçi söylem

Kılıçdaroğlu’nun olmadık şeyleri olacakmış gibi söylediğini iddia eden Kurtulmuş, "Biz 'Her hayır diyen teröristlerle işbirliği yapıyor' demiyoruz. Ey CHP’nin yöneticileri lafı doğru anlayın ve tersinden anlatın. 'Hayır cephesi içerisinde Türkiye düşmanları ve terör örgütleri de vardır' diyoruz. Bunları gördüğü için CHP’li kardeşlerimiz de yavaş yavaş 'Evet'e doğru geliyorlar. Onların içinden de çok sayıda 'Evet' diyecek kardeşlerimiz var. Kılıçdaroğlu diyor ki 'Bir sabah Cumhurbaşkanı kalkar parlamentoyu feshederse..' Hiçbir sorumlu devlet adamı böyle davranmaz. Çünkü kusura bakmasın hanım kardeşlerim, 'Bekara karı boşamak kolaydır' diye Türkçe’de bir laf var. Devlet sorumluluğunu almayanlar, devlet yönetiminin ne kadar büyük bir ciddiyet gerektirdiğini bilmezler" dedi.

Numan Kurtulmuş ve beraberindekiler mitingin ardından, Ünye İlçesi’nde doğalgaz dağıtım programında, doğalgaz meşalesini yaktı. Kurtulmuş daha sonra Ünye Devlet Hastanesi’ni ziyaret ederek, hasta çocuklara oyuncak verdi.