Hükümet Sözcüsü: Önceki gece sabaha kadar KHK için çalışıldı

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, "Önceki gece bir kanun hükmünde kararname (KHK) için sabaha kadar çalışıldı. Bu KHK içerisinde yanlışlıkla görevden alınanlar veya haklarında işlem yapılanlar varsa düzeltildi. Önümüzdeki günlerde de düzeltilecek" dedi.



Sputnik'te yer alan habere göre, Kurtulmuş, Yerel Yöneticiler Kamu İşverenleri Sendikası (YERELSEN) tarafından Ordu'daki bir otelde düzenlenen Yerel Yönetim Reformları Çalıştayı'nda yaptığı konuşmada, yerel yönetimlerin, doğrudan doğruya halka hizmet sunulan bir alan olduğunu dile getirdi.



‘Gereksiz merhamet duygularına yer yok'



Kurtulmuş, ‘FETÖ’ ile mücadele konusunda "Yufka yürekli olmaya gerek yok. Gereksiz merhamet duygularına da yer yok. Eğer 15 Temmuz'da hain çete, arkasındaki güç odakları bu hain darbeyi gerçekleştirmiş olsaydı bugün hiçbirimiz bu salonda olmayacaktık. FETÖ mağdurları falan yok, FETÖ'nün mağdur etmeye kalktığı 79 milyon vatandaşımız var" diye konuştu. FETÖ ile mücadelede varsa yanlışlıkların düzeltileceğini belirten Kurtulmuş, "Önceki gece bir KHK için sabaha kadar çalışıldı. Bu KHK içerisinde yanlışlıkla görevden alınanlar veya haklarında işlem yapılanlar varsa düzeltildi. Önümüzdeki günlerde de düzeltilecek" açıklamasında bulundu.



“Avrupa'ya: Sana mı soracağız?”



‘Teröristlerle kol kola olup onlara silah, istihbarat, lojistik yardımı' yapanların şimdi, "Türkiye'de neden bu kadar çok adam kamudan alınıyor?" diye söylendiğini ifade eden Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Avrupa'da, şurada burada bunlar dile getiriliyor. Bu beyleri çok mu seviyor bu adamlar. Onları sevdikleri için değil, onların Türkiye'ye zarar veren bir unsur olduğunu bildikleri için böyle söylüyorlar. Söz konusu Türkiye'nin darbeci artıkları olunca ne hikmetse Avrupa açıyor ağzını, ‘Neden bu kadar çok adamı kamu görevinden alıyorsunuz' diyor. Sana mı soracağız? Bu milletin milli güvenliği neyi gerektiriyorsa onu yapacağız."

