Hükümet Sözcüsü: OHAL gerektiği kadar devam edecek; önümüzdeki dönemde gıda ve su krizi de olabilir ama...

Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın farklı açıklamalarıyla tekrar tartışma konusu olan olağanüstü hâlin (OHAL) ne zaman sona ereceğine ilişkin olarak, İsteriz ki yarın bitirilsin ama OHAL gerektiği kadar ilan edilecek. "OHAL vatandaşlarımızın günlük hayatını etkilemiyor, bu odaklar devletten temizleniyor. Ümit ederiz referanduma gidilmeden evvel OHAL sonuçlanmış olur, işlerimizi bitirmiş oluruz. Devlet gelecek nesillere umarız bu yükü bırakmaz" dedi.

Kurtulmuş, Türk lirasının dolar karşısındaki tarihi kayıplarına ilişkin olarak, "Türk lirasının değer kaybetmesi Türkiye'nin iç sorunları nedeniyle değildir. Trump'ın ülke yönetiminde yapacağı değişikliklere ilişkin beklenti farklılıklarından doğan bir türbülans var. Biz iyimseriz, dolar belli bir süre sonra belli bir zemine düşecektir" görüşünü dile getirdi. "Mevcut yapısal sorunlar devam ettiği sürece önümüzdeki süreçte de ekonomik krizlerle karşı karşıya kalınabilir" diyen Kurtulmuş, "Önümüzdeki dönemde de gıda krizi, su krizi gibi durumlar olabilir. Ama büyük krizlere rağmen Türkiye 2009’da olduğu gibi etkilenmemiştir. Ben bu krizden de etkilenmeyeceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan Kurtulmuş'un konuşmasından bazı bölümler şöyle:

Doların düşüşünü bekliyor muydunuz, somut planlarınız var mı?

Lirayı özendirmek için somut planlarımız var. Türkiye'nin bu anlamda yapmış olduğu bazı çalışmalar var, hiç kimsenin dolar şu hafta şuraya çıkar, burada düşer demeye lüksü yoktur. Para üzerinde spekülasyon yapan çevrelerinde böyle bir gücü yoktur. Türk Lirası'nın değer kaybetmesi Türkiye'nin iç sorunları nedeniyle değildir. Trump'ın ülke yönetiminde yapacağı değişikliklere ilişkin beklenti farklılıklarından doğan bir türbülans var. Biz iyimseriz, dolar belli bir süre sonra belli bir zemine düşecektir. Dünya ekonomisi sürekli krizler içindedir. 1997’deki Asya ve ardından yaşanan Avrupa’daki kriz önemli krizlerdir. Mevcut yapısal sorunlar devam ettiği sürece önümüzdeki süreçte de ekonomik krizlerle karşı karşıya kalınabilir. Önümüzdeki dönemde de gıda krizi, su krizi gibi durumlar olabilir. Ama büyük krizlere rağmen Türkiye 2009’da olduğu gibi etkilenmemiştir. Ben bu krizden de etkilenmeyeceğimizi düşünüyorum. Allah’a çok şükür başka bir ülke olsa hallaç pamuğu gibi sağa sola savrulurdu. Kimse endişelenmesin.

Almanya'daki bazı mahkemelerin PKK'lı teröristleri serbest bırakacağı, PKK'nın terör örgütü listesinden çıkarılacağı konuşuluyor. Bir de taşeron meselesine son şekli vereceğini konuşmuştunuz.

AB PKK'yı terör listesine alırken bizim ricamız üzerine almadı. Münferit kararların olduğu ülkeler dahil olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde faaliyetlerde bulundu. PKK bu süreç içerisinde terörü bırakmış, silahı bırakmış bir grup değil, daha fazla silah kullanan, elde ettiği tecrübeyle daha tehlikeli bir boyut kazandı. Böyle bir çalışma içerisinde olmak akla uygun bir hareket değildir. Bahsi geçen mahkeme kararları münferittir. Mahkemelerde alınması beklenen bu karar, yükselen ırkçılığın bir terör örgütünü destekleyecek bir karar alması kabul edilemez, asla meşru görülemez bir tavırdır.

"OHAL gerektiği kadar devam edecek"

OHAL bir daha uzatılacak mı?

Değerli arkadaşlar, OHAL'in ilan edilmesi bir gereklilik dolayısıyladır. Türkiye bir uçurumdan döndü, bu darbe teşebbüsü de son anda bir araya gelmiş üç beş tane cuntacı tarafından yapılmadı, bunun arkasında 40 yıllık bir hazırlık var. Bunları yapan adamların bir kısmı darbecilere destek olanlar vesaire ama bir kısmı hala devletin içerisinde duran, bir kısmının hala kendisini gizlemeyi başarmış olanların işidir. Devletin bu zihniyetten kurtulması için bir yandan reform adımı atarken, bir yandan bunların temizlenmesi için çalışılmaktadır. İsteriz ki yarın bitirilsin ama OHAL gerektiği kadar ilan edilecek. OHAL vatandaşlarımızın günlük hayatını etkilemiyor, bu odaklar devletten temizleniyor. Ümit ederiz referanduma gidilmeden evvel OHAL sonuçlanmış olur, işlerimizi bitirmiş oluruz. Devlet gelecek nesillere umarız bu yükü bırakmaz.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in "AB çökmüyor, büyüyor" tweeti eleştiri aldı. Eleştirinin dozajı hakkında ne düşünüyorsunuz.

Bakanlar Kurulu'nda gündeme gelmedi, daha sonra kendisi bu tweetlere açıklama getirdi. Üstüne söylenecek bir söz yok.

Mehmet Ali Şahin HDP'lilerin tutuksuz yargılanması açıklaması konuşulmuştu

Biz siyasetçiler açıklanmış davalarla ilgili yönlendirici bir şey söylemeyiz. Her bir milletvekiliyle ilgili oluşmuş farklı şartlar var. Bu dosyaların içeriğiyle ilgili konuşmak bize düşmez. Hep beraber bekleyip göreceğiz