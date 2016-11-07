Hükümet Sözcüsü: HDP’li Nihat Akdoğan Hakkâri girişinde yakalandı, firari milletvekili sayısı ikiye düştü!

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, haklarında gözaltı kararı bulunan 3 HDP'li milletvekilinden birinin yakalandığını belirterek "HDP'li Nihat Akdoğan Hakkâri girişinde yakalandı. İki kişi firari durumda" dedi. Kurtulmuş geceyarısı HDP'li vekillere yönelik operasyona ilişkin "Gece 12:30 sırasında başlatılan HDP’lilere operasyonlarla gözaltına alınması süreci. 15 milletvekili hakkında yargıdan yakalama kararı var. 12 kişi ilk anda yakalanmıştır. 9’u hakkında mahkemeler daha sonra tutuklama kararı vermiş, 3 milletvekili denetimli serbestlikle serbest kalmıştır." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş gündemdeki erken seçim iddialarıyla ilgili de "Yeni bir seçim olacağını düşünmüyorum" diye konuştu.

Hükümet Sözcüsü, CHP'nin, Cumhuriyet gazetesi yöneticileri ve yazarları ile 9 HDP milletvekilinin tutuklanmasına yönelik yayımladığı bildiriye ilişkin "Sayın Kılıçdaroğlu bilsin ki FETÖ'cü darbe başarılı olsaydı bu metni yazacak vakit bulamayacaktı. keşke söylemesiydiler." değerlendirmesini yaptı.

Kurtulmuş'un Bakanlar Kurulu Toplantısı'ndan sonra gazetecilere yönelik yaptığı açıklamalardan satır başları şöyle:

Belediyeler yasasını görüştük. Büyükşehir ilçe dağılımındaki adalet. Eleştiriler çerçevesinde farklı konular, teklifler çerçevesinde paylaşıldı. Belediyelerin kaynaklarının artırılması ve etkin bir şekilde kullanılması için yapılacak düzenlemeler gözden geçirildi. Bir başka önemli konu Türkiye’nin sınırları dışındaki gelişmeler. Suriye ve Irak’taki gelişmelerle yakından ilgiliyiz. Bir taraftan oradaki terör örgütlerinin varlığı, diğer taraftan yanlış adımlar sonucu oluşacak göç dalgasının tesirleri açısından Türkiye yakından takip ediyor.

İlgili taraflarla müzakereleri sürdürüyoruz. Fırat Kalkanı operasyonu önemli bir operasyondur. ÖSO’nun sürdürdüğü, Türkiye’nin lojistik destek verdiği operasyonun 75’inci gününe gelindi. 173 köy DEAŞ’tan temizlendi, 1,5 milyon kilometrekare alan terör örgütünden arındırılmıştır. El Bab’a 12 kilometre yaklaşıldı. TSK’nın 10 şerefli mensubu şehit düştü. Allah’tan rahmet diliyorum.

Ayrıca Münbiç konusundaki kararlılığımız da devam ediyor. Dün itibariyle ziyarete gelen ABD Genelkurmay Başkanı’na tekrar ifade edilmiştir. Türkiye hem Münbiç hazırlığını tamamladı, Münbiç’in şu ya da bu şekilde PYD’den temizlenmesinin Türkiye’nin önceliği olduğu iletildi.

6 Kasım’da Rakka operasyonu başladı. Biz Rakka’da, Halep’te, Musul’da şehirler halklara aittir. Demografik yapıyı değiştirmek hiçbir şekilde barışa katkı vermeyecektir. Benzer şekilde Telafer ya da Sincar’ı Haşdi Şabi unsurları tarafından işgal edilmesinin de bölge barışına hiçbir katkısı olmayacağını ifade etmek istiyoruz.

Değerli arkadaşlarım, Türkiye 4 Kasım Cuma günü bir kez daha terörün kahpe yüzünü görmüş oldu. O olayda hayatını kaybeden bütün kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Olaydan sonra ortaya konmaya çalışılan tezgahın da önemli olduğunu ifade etmek isterim. Uluslararası bir haber ajansı başka bir terör örgütü tarafından yapıldığını uluslararası camiaya yaydı. Terör örgütüyle irtibatlı bazı siyasetçiler de başka bir terör örgütünü göstererek olayı PKK üzerinden başka yerlere çekmeye çalıştı.

Diyarbakır Valiliği Kemal kod adlı bir terörist üzerinden bilgiler teyit edildi. Diyarbakır Valiliği’nin açıklamasının ardından da bu operasyonun TAK tarafından yapıldığı açığa çıktı. Daha olayın dumanları tüterken uluslararası bir haber ajansının PKK’nın yükünü hafifletme çabası anlaşılır değildir.

Aynı şeyi Hurşit Külter olayında da yaşadık. Birtakım siyasiler kampanyalar yaptı, bazı siteler üzerinden destek verildi. Bir süre sonra adam Musul’da ortaya çıktı. Türkiye aynı zamanda maalesef uluslararası bir algı operasyonuyla da mücadele ediyor. İki somut olay vasıtasıyla bu durum açıkça ortadadır.

Gece 12:30 sırasında başlatılan HDP’lilere operasyonlarla gözaltına alınması süreci. 15 milletvekili hakkında yargıdan yakalama kararı var. 12 kişi ilk anda yakalanmıştır. 9’u hakkında mahkemeler daha sonra tutuklama kararı vermiş, 3 milletvekili denetimli serbestlikle serbest kalmıştır. 3 milletvekili firari durumda, 2’si yurt dışındadır. Nihat Akdoğan Hakkâri girişinde yakalandı. İki kişi firari durumda.

HDP’li milletvekilleri parlamento çalışmalarına katılır mı, katılmaz mı. Kendilerinin bileceği iştir. Sizler halkın oyuyla seçildiniz. TBMM’ye geldiniz. Milletin iradesiyle parlamentoya gelenlerin milletin iradesine saygı göstermesi lazım. Kendilerine oy veren vatandaşların kendilerinden talebidir. Dileriz ki bu talepleri göz önünde bulundururlar.

Hukuki sürecin HDP’nin tüzel kişiliğine karşı yapılmış bir işlemmiş gibi sunulmasını doğru bulmuyoruz. Biz partilerin kapatılmasını doğru bulmayız. Her bir kişiyle ilgili dosya ayrı devam edecektir.

186 belediye başkanı. Bunların içinde AK Parti, CHP, MHP ve HDP’li. 112’si AK Parti’li belediye başkanı yurt dışına çıkış istemiş, kabul edilmemiş. Bütün belediye başkanlarıyla ilgili yurt dışı seyahatlerinin gözden geçirildiği bir durum söz konusu. Ortamın hassasiyetinden istifade ederek olmayan konuları varmış gibi göstermenin anlamı yok."

Bakanlar Kurulu Toplantısı'ndan sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kurtulmuş'un cevapları şöyle:

Soru: Rakka operasyonuna ilişkin olarak ABD Genelkurmay Başkanı geldi. Biraz daha detay verebilir misiniz?

Rakka operasyonuna gelince, meşruiyet eli silahlı terör gruplarıyla sağlanmaz. Meşru silahlı güçlerle meşruiyet sağlanır. Biz görüşlerimizi ifade ediyoruz, yapılacak operasyonda Arap olmayan her unsurun atacağı her adımın ABD’nin de, bölge barışının da aleyhine olduğunu düşünüyorum.

HDP’nin kararıyla devamsızlık nedeniydi ve ara seçim senaryoları dillendirilmeye, konuşulmaya başlandı.

Böyle bir süreç, şahsen öngörmüyorum. Komisyon çalışmalarına katılıp katılmamak kendi bilecekleri iştir. Başından beri söyledim. Yüzde 80-85 oy alarak seçim kazanmış bir parti. Biraz da HDP’liler dönüp kendilerine baksınlar. Böyle bir partinin parlamentoya gelmiş olması Türkiye’de bazı sorunların aşılması için bir imkandır. Terörle aranıza mesafe koyun, çukur siyasetinde ısrar etmeyin, dağın gölgesinde kalmayın. Yaptıkları birçok çağrıya rağmen 200 kişi geliyor, o kadar. Hem belediyeler, hem merkezi yönetim bakımından. Mesele budur. Yeni bir seçim olmayacağı kanaatindeyim.

Mehmet Ali Şahin, “Haklarındaki iddia kesinleşene kadar milletvekilleri hakkında tutuklama kararı verilmemesinden yanayım” dedi. AYM’nin Balbay kararı var.

Kişisel görüşümün önemi olmadığı kanaatindeyim. Hukuki sürece bakmak lazım. Terörü ve terör örgütünü övmek suçlamaları. Yargı sürecini hep beraber göreceğiz.

Soru: Tuğba Hezer ve Faysal Sarıyıldız Belçika’da görüldüler. İade talebi olacak mı?

5 kez üstüste gelmeyen HDP’lilerin milletvekillikleri düşürülebilecek. Alınmış bir karar yok. İki milletvekiliyle ilgili durum kesinleştikten sonra merciiler gerekli harekete geçerler.

CHP bildirisinde, “FETÖ, PKK ve IŞİD’e yardım eden saray ve AKP yöneticileri” yer alıyor. Bu bildiride ne söylenmiş olursa olsun Yenikapı ruhu CHP seçmenlerinin gönlünde de zihninde de devam ediyor. Milletimiz, FETÖ’yü de PKK’yı da millet düşmanı olarak görüyor. Yenikapı ruhu CHP seçmenlerinin gönlünde de zihninde de devam ediyor. Milletimiz, FETÖ’yü de PKK’yı da millet düşmanı olarak görüyor. Yenikapı ruhu devam ediyor, keşke söylemesiydiler. Sayın Kılıçdaroğlu bilsin ki FETÖ'cü darbe başarılı olsaydı bu metni yazacak vakit bulamayacaktı. keşke söylemesiydiler.

Soru: Rakka Arap kenti. Bu bölgede YPG/PYD'nin yönetime el koyması halinde Türkiye'nin tavrı ne olacak? Silopi'deki birliklerimiz buna yönelik mi?

Yapılmayacağını ümit ediyorum. Tesadüfen söylenmediği, her bir sokağın demografik yapısını iyi bilen bir ülkenin ortaya koymuş olduğu görüşler. PYD ya da YPG'ye karşı olduğumuz için değil, Rakka'nın geleceği için söylüyoruz.

DEAŞ'ın sonuç aldığı bir sürü işgalin Irak'a ya da Suriye'ye ne faydası oldu? Başka bir terör örgütünün ne zararlar vereceğini tahmin etmek zor değildir. Bütün sonuçlarına karşı Türkiye hazırlıklıdır."