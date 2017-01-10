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Hükümet Sözcüsü: Gaziantep'teki saldırı İzmir ile benzerlik gösteriyor

Numan Kurtulmuş, "DAEŞ, PKK ve FETÖ hepsi tabiri caizse aynı ofisin şubeleri gibi çalışmaktadır" diye konuştu

10 Ocak 2017 20:59

Gaziantep'teki çatışmayla ilgili açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, "İzmir'deki olaya benzer olduğu anlaşılıyor ilk bilgiler çerçevesinde. Bu şunu gösteriyor; Türkiye'de terör örgütleri DAEŞ, PKK ve FETÖ arasında bir fark kalmamıştır. Bunların hepsi tabiri caizse aynı ofisin şubeleri gibi çalışmaktadır" dedi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde güvenlik güçleri ile iki silahlı saldırgan arasında çatışma çıktı. Valilikten yapılan açıklamada teröristlerden birinin etkisiz hale getirildiği, bir polis memurunun yaralandığı ifade edildi. Gaziantep'teki çatışmayla ilgili açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, "İzmir'deki olaya benzer olduğu anlaşılıyor ilk bilgiler çerçevesinde. Teröristin etkisiz hale getirilmesi, bir teröristin de olay yerinden kaçtığı yönünde bilgiler var. Onun da yakalanması için çemberin daraldığı anlaşılıyor, ümit ederim o ikinci kişinin de bir an evvel yakalanması sağlanmış olur. Bu şunu gösteriyor; Türkiye'de terör örgütleri DAEŞ, PKK ve FETÖ arasında bir fark kalmamıştır. Bunların hepsi tabiri caizse aynı ofisin şubeleri gibi çalışmaktadır. Birbirlerine karşı desteklerini sunuyorlar. Amaç Türkiye'nin birliğini, beraberliğini bozup kaos ortamı oluşturmaktır. Terör saldırıları karşısında içimiz yanıyor, her saldırı sonrasında milletimizin birlik, beraberlik duyguları kuvvetleniyor. Terör örgütleri başarılı olamayacaklar. Bunların hepsinin üstesinden gelecek güce sahip bu millet" diye konuştu.

Anayasa değişikliği teklifinin maddelerine geçilmesinin 338 oy ile kabul edildiğinin anımsatılması üzerine Kurtulmuş "Bu ilk oylamadır. Bundan sonraki oylamalarda daha fazla oy çıkmasını tahmin ediyoruz. Yeterlidir ve bu anayasa paketinin TBMM'den kabul edilerek çıkacağını işaret etmektedir. Böyle bir anayasa paketinin gelmesi ve Meclis'ten geçmesi önemlidir" dedi. 

 

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