Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne terör saldırısı; 1 polis yaralandı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde güvenlik güçleri ile iki terörist arasında çatışma çıktı. Valilikten yapılan açıklamada teröristlerden birinin etkisiz hale getirildiği, bir polis memurunun yaralandığı ifade edildi. Reuters Haber Ajansı'nın emniyet yetkililerine dayandırdığı haberinde ise etkisiz hale getirilen teröristin canlı bomba olduğu öne sürüldü. Olay yerinden kaçan diğer teröristin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle:

"İlimizde bugün saat 15.20 sularında İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası araç giriş kontrol bölümündeki polis noktasına silahlı saldırıda bulunulmuştur. Saldırıya polis noktasında görevli polis memurlarımızca anında karşılık verilmiş ve saldırgan etkisiz hale getirilmiştir. Bu menfur saldırıda bir (1) Polis Memurumuz hafif şekilde yaralanmıştır. Hastanede tedavi altına alınan polis memurumuzun hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Yaralı polisimize Allah’tan acil şifalar diliyoruz. Emniyet teşkilatımıza ve şehrimize geçmiş olsun. Emniyet birimlerimizce söz konusu saldırıya ilişkin gerekli inceleme ve araştırmalar başlatılmış olup gelişmelerle ilgili ayrıca bilgi verilecektir"

"Bir terörist kaçtı"

NTV muhabiri Ali Budak, teröristlerden birinin olay yerinden kaçtığını aktardı. Kaçan teröriste yönelik olarak operasyon düzenlendiğini bildiren Budak şunları söyledi:

"Bizim aldığımız bilgi teröristlerin Emniyet Müdürlüğü'nün arka kapısında, park yerinin girişindeki kapıdan girmek istediği yolunda. Kapıdaki nöbetçi polis teröristlere engel olunca çatışma çıktı. Burada bir polis yaralandı. Teröristlerden biri etkisiz hale getirildi. Diğer terörist ise civardaki otoparka kaçtı. Özel harekât ekipleri şu anda bir operasyon düzenliyor"

"Silah sıkarak kaçıyorlar"

Gaziantep 27 Gazetesi muhabiri Muharrem Türkoğlu, Habertürk TV canlı yayınında "1 terörist silah sıkarak emniyet binasından çıkıyor. Civar binalardan birisinin otoparkına sıkıştırıldı. Bir kişi de emniyetin önünde yatıyor. Net bilgi alamıyoruz. Şahıslar silah sıkarak kaçıyorlar. O esnada bir kişinin yere düştüğünü gördük. Düşen kişinin terörist mi, polis mi olduğunu öğrenemedik" dedi.

"Teröristlerin fark edilmesi faciayı önledi"

Bölge muhabiri Ahmet Aslan ise emniyet birimlerinin birkaç gün önce saldırı istihbaratı aldığını söyledi. Aslan, "Emniyet birimleri buna hazırlıklıydı. Birkaç gün önce saldırı yapılacağına ilişkin istihbarat alınmıştı.Teröristlerin fark edilmesi büyük bir faciayı önledi" diye konuştu.

1 Mayıs'ta saldırı düzenlenmişti

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne yönelik 1 Mayıs 2016 günü bombalı araçla terör saldırısı düzenlenmiş, saldırıda 2 polis şehit olmuş, 18'i polis 22 kişi yaralanmıştı.