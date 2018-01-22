HÜKÜMET SÖZCÜSÜ BEKİR BOZDAĞ'DAN BAKANLAR KURULU GÜNDEMİNE DAİR AÇIKLAMA 

\"BM TOPLANTISI, SURİYE\'DEKİ İNSANİ YARDIMLARLA İLGİLİ\"

Ankara (DHA) Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında Çankaya Köşkü\'nde yapılan Bakanlar Kurulu toplantısının gündemine dair açıklamalarda bulundu.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, şunları söyledi:

\"Bir defa bir hususu düzeltmekte fayda var, Fransa bildiğimiz kadarıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ni (BMGK) özel olarak doğrudan bir toplantıya çağırmamıştır. Fransa’nın yaptığı şey, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin bu pazartesi yapacağı toplantıda özel gündem maddeleri var bir de diğer işler bahsi altında gündemde yer alacak konular var. O diğer işler bahsinde oraya gündeme getirmek istediğiniz konuları getirmek isteyen taraflar oraya iletirler ve onlar da o toplantıda görüşülür. Tabi bu konuya ilişkin bir takım açıklamalar medyada yer alınca Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı ile bir telefon görüşmesi yapmıştır. Fransa Dışişleri Bakanı, rejimin son zamanlarda İdlib’te, Doğu Guta’da ve diğer bölgelerdeki saldırıları sebebiyle insani durumların oluştuğunu ve bunu Birleşmiş Milletler’in gündemine getirmek istediklerini söyledi. Ama daha sonra attığı bir tivitte Afrin kelimesi de geçince tekrar görüşmeler oldu, iletişim kuruldu ve sonunda en son yapılan açıklamada Fransa Dışişleri Bakanı resmi Twitter hesabından, BM toplantısının Suriye’deki insani yardımlarla ilgili olduğunu açıklamıştır.\"

\"ULUSLARARASI TOPLUMDA BİR KONSENSÜS OLDUĞU GÖRÜLMEKTEDİR\"

\"Burada şunun altını çizmekte özellikle fayda görüyoruz, Türkiye’nin terörle ve terör örgütleriyle mücadelesini bütün uluslararası toplumun desteklemesi ve Türkiye’nin yanında durması son derece önemlidir. Bildiğiniz gibi Zeytin Dalı Harekatı başladıktan sonraki süreçte ve öncesinde uluslararası toplumdan gelen açıklamalara baktığımızda, esasında bu konuda uluslararası toplumda bir konsensüs olduğu görülmektedir. Elbette bazı konularda farklılıklar, farklı yaklaşımlar olabilir. Eğer bu noktada Türkiye’nin karşısında bir tutum ortaya konursa elbette bu tutumun tam anlamı terör örgütlerinin yanında yer almak olur ki bunu da biz dostlarımızdan ve müttefiklerimizden beklemeyiz.\"

HDP’NİN SOKAK ÇAĞRILARI...

\"Türkiye bir hukuk devletidir. Hukuk devletinde herhangi suç oluşturan bir eylem ve söylem olduğunda hangi usül takip edilirse bu konuda da suç oluşturan eylem ve söylem içine girenler bakımından da aynı usül işleyecektir. Bunun için ayrıca ve özellikle bir talimata gerek yoktur. Hem güvenlik güçlerimiz, hem de yargı Anayasa ve yasaların kendilerine verdiği yetki çerçevesinde bunlarla ilgili işleri ve işlemleri reesen yapmak ve yürütmekle yetkili ve görevlidir. Bildiğiniz gibi HDP’ye ait bazı vekiller bazı yetkililer bazı siyasiler, halkı kin ve düşmanlığa birbirine karşı tahrik eden açıklamalar yapıyorlar ve sokaklara davet ediyorlar. Bunlar bizim kanunlarımızda suçtur. Terör örgütlerine destek anlamına gelen çalışmalar yapıyorlar. Terör örgütlerinin propagandası yapan, terör örgütlerine destek veren, terör örgütleriyle aynı hedeflere koşanlar, bizim hukukumuz terör örgütlerine, terör örgütlerine destek verenlere, terör örgütünün propagandasını yapanlara hangi şekilde muamele yapıyorsa onlar da aynı şekilde muamele göreceklerdir. Bu, hukukun bir gereğidir.\"

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