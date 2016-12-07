Hükümet Sözcüsü: Başından beri iki anayasa teklifi hazırladık

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, anayasa değişikliğine ilişkin olarak yaptığı açıklamada iki farklı teklif hazırladıklarını belirterek "Bunlardan biri tam bir reform mahiyetinde anayasa değişikliği bir diğeri başkanlık sistemi, cumhurbaşkanlığı sistemi geçişi sağlayacak bir anayasal değişiklik" dedi. Kurtulmuş, değişiklik konusunda "MHP'nin tavrını takdir ettiklerini" ifade ederken "İnşallah önümüzdeki en kısa süre içinde ilgili anayasa, kısıtlı anayasa değişiklik paketi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gelecek, arkasında 367’yi bulur, 330’u bulursa referandumla karşı karşıya kalacağız” diye konuştu.

"Yeni bir dil geliştirmek zorundayız"

Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulu’nda bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

“Bu ihanete karşı mücadelemiz kararlılıkla sürecektir. 15 Temmuz gecesi hemen 20 metre ötesine bombalar düşerken Meclis çalışmalarını Meclisi açık tutarak sürdüren tüm partilerden değerli arkadaşlarımıza, yaklaşık 150 milletvekili arkadaşımıza teşekkürü bir borç biliyorum. O geceden başlayan mücadele kararlılıkla sonuna kadar devam edecektir, bu mücadelede hepimizin ortak bir noktada durması, hepimizin milletimizin geleceği, istiklali, istikbali ile ilgili milli duruş sergilemekte ortaklaşmamız, 15 Temmuz darbecilerine karşı verilecek en büyük cevaptır. Öncelikle milletin karar mercii olan Türkiye Büyük Millet Meclisi özelinde Türkiye siyaseti genelinde yeni bir dil, söylem, üslup geliştirmek ve bunun üzerinden Türkiye’nin milli menfaatlerini korumak zorundayız."

"Cerablus başarılı bir örnek"

“Musul’dan DAEŞ’i çıkaralım ama Musul’dan DAEŞ’i çıkarırken, orayla başa bir grubu PYD’yi yerleştirmeyelim. Bütün şehirler, şehirlerin halkı tarafından DAEŞ’ten kurtulsun, uluslararası camia destek verecekse yerel halka versin, o bölgenin insanları kendi şehirlerine yerleşsinler. Cerablus örneği, başarılı bir örnektir ve Cerablus’a 45 bin Cerabluslu gelmiş, sonra oturmuştur. Suriye ve Irak’taki savaş ortamını büyük siyasi istikrarsızlığın ortadan kaldırılmasının ilk adımı Suriye’de sağlanacak bir barıştır."

"Terörü sonuç olarak görüyoruz"

Avrupa kıtası başka olmak üzere tüm dünya ülkeleri, küresel terörün de, küresel göçün de birinci derecede muhatabı haline gelmişlerdir. Bu sorunların çözümü için sorunların köküne inecek kararlılık içinde bulunmak zorundayız. Bu çerçevede biz bölgedeki hem terör meselesini hem terör örgütlerini hem de küresel ölçeklere gelmiş göç meselesini bir neden olarak görmüyor, bunları sonuç olarak görüyoruz. Bu sonuçların ortadan kaldırılması için sonuçlara vücut veren, bunları ortaya çıkaran sebeplerin ortadan kaldırılması gerekir."

"İki teklif hazırladık"

“Anayasa değişikliği konusunda kapsamlı bir anayasa reformu yapacak imkanı bulalım. Ancak başından beri iki teklif hazırladık. Bunlardan biri tam bir reform mahiyetinde anayasa değişikliği bir diğeri başkanlık sistemi, cumhurbaşkanlığı sistemi geçişi sağlayacak bir anayasal değişiklik. AK Parti olarak, iktidar partisi olarak parlamentoda anayasa değişikliği yapacak çoğunluğa sahip değiliz. Milliyetçi Hareket Partisi’nin başından beri ortaya koyduğu tavırda karşılıklı olarak müzakereler açık, şeffaf biçimde yapıldı, belli bir noktaya gelindi. Dolayısıyla inşallah önümüzdeki en kısa süre içinde ilgili anayasa, kısıtlı anayasa değişiklik paketi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gelecek, arkasında 367’yi bulur, 330’u bulursa referandumla karşı karşıya kalacağız."