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Dünya
Deutsche Welle

Hükümet sığınmacı yardımını katladı

Almanya’da federal hükümet, sığınmacılar için yapacağı harcamaları önümüzdeki yıl iki katına çıkarmayı kabul etti.

12 Haziran 2015 15:06


Mülteci ve sığınmacıların maddi yükünün nasıl paylaşılacağı konusunda Almanya'da bir süredir merkezle yerel yönetim arasında yaşanan tartışmada çözüme yaklaşıldı.

Başbakan Angela Merkel, eyalet başbakanları ve belediye temsilcileriyle perşembe günü Başbakanlıkta bir araya geldi. Toplantıda hükümet 2015 yılı için yerel yönetimlere yapacağı yardımı iki katına çıkarma sözü verdi. Buna göre hükümet, mülteci ve sığınmacılar için harcanmak üzere eyalet ve belediyelere 1 milyar euro yardımda bulunacak. 2016 yılından itibaren de federal hükümet, mülteciler için yapılacak toplam harcamalara “yapısal ve kalıcı olarak” katkı sunacak.

Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Başbakanı Hannelore Kraft 3 saat süren buluşmanın ardından yaptığı açıklamada "Bir parça yol kat edebildik" dedi. Rheinland-Pfalz Eyalet Başbakanı Malu Dreyer de 2015 yılı için düşünülen acil yardımları överek bunun olumlu olduğunu söyledi.

Federal hükümet ile yerel yönetimler arasındaki nihai uzlaşmaya ise bir hafta içinde düzenlenecek "Mülteciler zirvesinde" ulaşılması hedefleniyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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