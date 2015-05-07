Hükümet 'seçim sonrasını bekleyin' dedi, Fenerbahçe resti çekti!

Fenerbahçe’nin Şükrü Saracoğlu Stadı’nın hemen yanındaki Kenan Evren Lisesi arazisini almak için 2002 yılından beri verdiği uğraş yeni bir boyuta taşındı. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı ile restleşen Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’a Başbakan Ahmet Davutoğlu’ndan mesaj geldi. Fenerbahçe yönetiminden kaynakların anlattığına göre Davutoğlu Yıldırım’a şu notu gönderdi:

"Bu işi seçimlerden sonra çözeriz. Ancak şu süreçte özellikle hükümeti yıpratacak Fenerbahçe camiasına karşıymış gibi gösterecek açıklamalardan kaçının.”

‘Seçim sonrasını bekleyemem’

Cumhuriyet'ten Murat Sabuncu'nun haberine göre, Yıldırım ise Başbakan’ın mesajını getirenlere şu yanıtı verdi:

"Seçim sonrasını bekleyemem. 31 Mayıs’ta Kongre’miz var. O tarihe kadar olumlu bir adım atılmasını bekleyeceğim. Olmazsa Kongre’de Fenerbahçe taraftarına “uğradığımız haksızlığı” anlatacağım."

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ise uzun süredir arasının açık olduğu Aziz Yıldırım’ın durduğu noktaya çok sinirlendiği tepkisini de yakın çevresine ilettiği kulislerde konuşuluyor. Yani Erdoğan yaşananlara, Başbakan Davutoğlu kadar ‘ılımlı” yaklaşmıyor.

Protokole uyulmadı

Olay özetle şöyle gelişti:

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım geçen hafta yöneticilerini yanına alıp Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı’ya giderek “Yükümlülüklerimizi yerine getirdik, okulun arazisini bize verin” dedi. Ancak Bakan Nabi Avcı’ın sözleri onları şaşkına çevirdi. Çünkü “istenilen okulları yaptık” diye düşünüyorlardı. Bakanlık ise “2002 yılında yapılan protokole tam uyulmadığını” savundu. Fenerbahçe 3 okul ve bir spor salonu, bir de konferans merkezi yaptırarak yaklaşık 70 milyon lira harcadı. Bakanlığa göre protokole tam uyulmamış ve teslimatlar zamanında yapılmamıştı.

Bakanlık “Fenerbahçe’nin öngörülen eğitim birimlerini süresi içinde ve mevzuata uygun formda inşa edip teslim etmediği görülmüştür” demişti. Ve şu açıklamayı yapmıştı:

İlginç çelişki

Eğitim ünitelerinin toplam maliyeti 18 milyon 480 bin 200 liradır. Buna karşılık Bakanlığımıza ait olup edimlerin tamamlanması durumunda F.Bahçe Kulübü’ne tahsis edilmesi talep edilen taşınmazların değerleri ise toplam 345 milyon 726 bin 200 liradır.”

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ise Bakan Avcı’nın kendilerine 3 alternatif sunduğunu belirterek bunları şöyle sıralamıştı: “1. şart bize 17 milyon TL vermeleri ve bizim tüm haklarımızdan vazgeçmemiz. 2. şart bizim protokol şartlarını yerine getirmediğimizi gerekçe göstererek bizi mahkemeye vermeleri. 3. şart ise 345 milyon TL ödeyip araziyi satın almamız”. Avcı’nın geçmişte yapılan protokolü tanımadığını kaydeden Yıldırım, “Bakan ‘Muhalefet bana önerge verir’ diyor” diye konuşmuştu.

Dün Milliyet’ten Türker Karapınar’ın haberiyle; Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın bakanlıkta yapılan toplantı çıkışı bakanlık koridorlarında ağır küfürler ettiği gerekçesiyle hakkında 301. Madde’den (Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve hükümetini alenen aşağılama) dava açılması için Adalet Bakanlığı’na başvurulduğu ortaya çıktı. Bakan Avcı dün bir açıklama yaparak “ben şahit olmadım ama dışarı çıktıktan sonra bir takım yakışıksız ifadeler kullandı, onun gereğini Adalet Bakanlığı yapar zaten” dedi.

Hükümet özellikle Bakanlık cephesiyle Fenerbahçe arasında ipler dün itibariyle hayli gerilmiş durumda. Aziz Yıldırım 2013’teki kongre öncesi konuşmasında “Kenan Evren Lisesi’ne AVM yapılacağını, Fenerland projesi olduğunu, Kalamış’taki marinayı almak istediğini, ayrıca bir de banka kurma niyetini” anlatmıştı. Dönemin Başbakanı Erdoğan açıklanan projelere tepki göstermişti:

Erdoğan sert çıkmıştı

“Banka kuracaksın. Senin bir sürü borcun var. Bu borçla bu izni sana kim verecek. Banka kurmanın bir sürü prosedürü var. Ödenmiş sermayenin 300 milyon TL olması lazım. Böyle bir paran mı var. Sanki bütün bütün izinler alınmış, elindeymiş gibi şuraya marina, şuraya AVM yapacağım diye sözler vermek doğru değil. Bunların projelerini çizdirdin mi, Çevre Bakanlığı’ndan gerekli izni, onayı aldın mı?”

Yani tartışmanın geçmişi eski. Fenerbahçe ile Hükümet arasındaki ‘gerilen iplerde” son durum bu. Bakalım hangi taraf kazançlı çıkacak?