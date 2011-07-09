Hükümet programında Muhteşem Yüzyıl'a gönderme

T24 - Hükümetin programında AKP içinde tepkilere neden olan Kanuni Sultan Süleyman dönemini anlatan “Muhteşem Yüzyıl” dizisine gönderme olarak algılanan bir bölüm de yer aldı.







Programda tarihteki önemli şahsiyetlerin dizi, belgesel ve çizgi filminin yapılacağı belirtildi. Programda, “Özel sanat kurumlarına, sanat ve kültürle ilgilenen STK’lara verilen destekler artarak devam edecektir. Tarihimizin önemli şahsiyetleri, olayları, masal kahramanları ve kültürel zenginlik unsurlarımız belgesel, dizi ve çizgi filmlere dönüştürülecektir” denildi.

