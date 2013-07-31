YAŞ öncesinde 'Kara'da ve 'Hava'da terfi krizi iddiası

Yarın başlayacak Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı öncesi, Hava Kuvvetleri’ndeki istifa iddialarının ardından Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nı ve mevcut Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel’den sonrasını da yakından ilgilendiren bir iddia daha gündemde…

Söz konusu iddia, bu yılki Şura’da emekliye ayrılacak olan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu’nun yerine gelmesi beklenen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Bekir Kalyoncu’ya hükümetin sıcak bakmadığı yönünde oldu.

Atanırsa Genelkurmay Başkanı olacak

Hürriyet’ten Uğur Ergan’ın haberine göre, buna gerekçe olarak Kalyoncu'nun isminin Ergenekon operasyonu kapsamında tutuklanan İbrahim Şahin'in ifadelerinde ve MİT tarafından Genelkurmay'a 2005'te adları bildirildiği ileri sürülen “Karargah Evleri” yöneticileri arasında yer aldığı iddiaları gösterildi. Kalyoncu'nun adı ayrıca 2006'da düzenlenen bir güvenlik zirvesinde “İrticai tehdit var” diyerek komutanların hükümeti suçladığı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu suçlamalara sert tepki verdiği toplantıdaki generaller arasında geçtiği ileri sürülüyor. Kalyoncu eğer bu Şura’da Kara Kuvvetleri Komutanı olursa, teamüllere göre Orgeneral Özel’den sonra Genelkurmay Başkanı koltuğuna oturacak isim olacak.

Yalçın Ataman 28 Şubat soruşturmasında

Öte yandan, hükümet Orgeneral Bekir Kalyoncu’nun Kara Kuvvetleri Komutanı olarak atanmaması durumunda teamüller gereği bu koltuğa en yakın isim olan 1. Ordu Komutanı Orgeneral Yalçın Ataman’a da sıcak bakmıyor.

Yalçın Ataman’ın adı 28 Şubat Davası ile ilgili hazırlanan iddianamede adı geçmese de, “şüpheli” sıfatıyla soruşturması sürüyor. Balyoz davası nedeniyle ilk ciddi krizin yaşandığı 2010 yılı YAŞ toplantısında korgenerallikten orgeneralliğe terfi eden Orgeneral Ataman, bu sene görev süresinin son yılına en kıdemli orgeneral olarak giriyor.

Ancak Ataman’ın 28 Şubat soruşturmasında şüpheli olarak dosyasının ayrılması bu atamayı etkileyebilir. Hükümetin Ataman ismine karşı çıkması durumunda, 2010 yılında Ataman’ın ardından ikinci sırada orgeneralliğe terfi eden EDOK Komutanı Servet Yörük, bu makama getirilebilir.

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında yapılacak, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) terfi ve emekliliklerinin görüşüleceği YAŞ’da, istifa ettikleri öne sürülen iki havacı komutan Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Korgeneral Nezih Damcı ile Hava Teknik Okullar Komutanı Tümgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu’nun durumlarının da netleşmesi bekleniyordu.

Öte yandan, Yüksek Askeri Şura öncesi Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Nezih Damcı'nın durumu bugün netleşti. Tatilde olan ve yanında emir subayı bulundurmayan Damcı'nın istifa dilekçesi YAŞ'ın başlamasına bir gün kala Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'na ulaştı. Damcı'nın istifa dilekçesine kısa süre önce karargahda "Alındı" damgası vuruldu. Damcı ve Hava Teknik Okullar Komutanı Tümgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun durumları YAŞ'da netleşecek.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Korgeneral Nezih Damcı’nın adı Roboski'de 35 yurttaşın katledildiği olay sırasında gündeme gelmişti.