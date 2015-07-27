Hükümet, operasyonlar hakkında HDP'ye brifing vermeyecek

Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül başkanlığındaki heyet, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret ederek, son terör operasyonlarına ilişkin bilgi verecek. Bilgilendirme yapılacak partiler arasında HDP'nin olmaması dikkat çekti.

Saat 16.00 ve 18.00'de yapılacak görüşmelerde MİT Müsteşarı Hakan Fidan da yer alacak. Heyetin programında HDP yer almıyor.

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun görevlendirdiği heyet, saat 16.00'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelecek. Heyet daha sonra MHP Genel Merkezi'ne geçerek, saat 18.00'de MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye bilgi verecek.

Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül başkanlığındaki heyette Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Celalettin Lekesiz ve Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Yaşar Güler yer alıyor.

Başbakan Ahmet Davutoğlu Pazar günü telefonla aradığı Kılıçdaroğlu ve Bahçeli'ye, son günlerde yürütülen operasyonlara ilişkin bilgi vermişti.

Davutoğlu bu görüşmelerden önce CHP'nin, DAEŞ ve PKK'ya yönelik operasyonlar konusunda Meclis'in olağanüstü toplanması talebine olumlu yaklaştıklarını açıklamış, toplantının muhtemelen çarşamba günü yapılacağını söylemişti.