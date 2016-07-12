Hükümet, ‘öğrenciler ders çalışsın’ diye sosyal medyaya erişimi engelledi

Etiyopya hükümeti tüm ülkede sosyal medya hesaplarına girişleri engelledi. Yasaklanan siteler arasında Facebook, Twitter, Instagram ve Viber var.

Hükümet, sosyal medyanın sınav sürecinde öğrencileri ders çalışmaktan alıkoymaması ve yanlış söylentilerin yayılmaması için erişim yasağı getirildiğini söyledi.

Etiyopya hükümet sözcüsü Getachew Reda, sosyal medya sitelerinin üniversiteye giriş sınavı gerçekleşene kadar birkaç gün erişeme kapalı olacağını söyledi.

Reda, "Çarşamba gününe kadar geçerli olacak geçici bir önlem. Sosyal medyanın öğrenciler için dikkat dağıtıcı olduğu kanıtlanmış bir şey" dedi.

Etiyopya internete sansür uygulayan, insan hakları savunucusu sitelere ve muhalif bloglara erişim yasağı getiren ilk Afrika ülkeleri arasında.

Sosyal medya siteleri daha önce Etiyopya'da sadece birkaç saatlik çökmeler yaşamış fakat hükümet bu erişim sorunlarında kendi rölü olduğu iddialarını yalanlamıştı.

Bu yasakla birlikte ilk kez sosyal medya sitelerine erişim ülke çağında resmi olarak engellendi.



"Hükümet kontrol altına almaya hevesli"



BBC'ye konuşan ve güvenlik nedeniyle isminin açıklanmasını istemeyen Etiyopyalı gazeteci, bu kısıtlamanın yalnızca başlangıç olduğunu söyledi:

"Etiyopya hükümeti sosyal medyayı kontrol altına almaya çok hevesli. Şu an bunun nasıl olacağını deniyorlar ve bir sonraki protestoya karşı başka bir erişim yasağı kararı aldıklarında bugünkü deneyimlerinden faydalanacaklar."

Horn Affairs dergisi editörü Daniel Berhane Twitter hesabında, "Bu tehlikeli bir uygulama. Erişim yasağı kararını kimin aldığına ya da yasağın ne kadar süreceğine dair şeffaflık yok" dedi.

Mayıs ayında üniversiteye giriş sınavı sorularının sosyal medyada yayılmasından sonra sınav iptal edilmişti.

Soruların internete sızdırılmasında, Etiyopya'daki en büyük etnik grup olan Oromo halkının haklarını savunan bir grup sorumlu tutulmuştu.

Etiyopya basını hükümet tarafından çok sıkı olarak kontrol altında tutuluyor. Dolayısıyla sosyal medya, eleştirel görüşlere ve yerel basının sunduğundan farklı bilgilere ulaşmak için alternatif olarak görülüyor.

Geçen hafta Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi, internete sansürü insan hakları ihlali olarak sınıflandıran bir yasa tasarısını onayladı.