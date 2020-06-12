Hükümet misilleme olarak Twitter erişimini engeller mi?

Twitter'ın AKP ile bağlantılı 7 bin 340 adet hesabı, manipülasyonu engelleme politikalarını ihlal ettikleri gerekçesiyle kapattığını duyurmasının ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'a, Twitter'dan tepki gösterdiği açıklamasında hem Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek hesaplarının hükümet tarafından tek merkezden yönetildiğini reddederken, Twitter’i bir “ideolojik kara propaganda” aracı ilan etti.

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Gazeteci Emre Kızılaya, konuya ilişkin Yetkin Report'ta kaleme aldığı yazsısında, iktidarın geçmişte Twitter'a söylemlerini ve tavrını hatırlattı.

Kızılkaya, "17 Mart 2014 tarihinde Twitter’ın ABD’deki yönetim kadrolarında yer alan bir kaynağımla konuşmuştum. Ondan aldığım ve ertesi gün teyit edebildiğim bilgiler 20 Mart günü Hürriyet’in birinci sayfasında duyuruldu, ekonomi sayfasında manşet oldu, Hürriyet Daily News’ta da İngilizce yayımlandı. Bu haberi okumuş muydu bilmem ama aynı gün Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Bursa mitinginde konuştu. 'Twitter mivitır hepsinin kökünü kazıyacağız. Uluslararası camia şunu der, hiç beni ilgilendirmiyor' dedi. Hükûmetin daha sonra 'FETÖ ele geçirdi' diye OHAL kapsamında bir KHK ile kapatacağı Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) aynı gün harekete geçip Twitter’a erişimi engelledi" ifadelerini kullandı.

Olayın arka planının Gezi Parkı protestolarının başladığı 2013 Mayıs'ta iktidarın sosyal medyayı 'muhalefete kaptırdığı' sonucuna varılması olduğunu savunan Kızılkaya şunları kaydetti:

"O dönemde çoğu Fethullahçı hesap, Gezi Parkı protestocularına karşı sosyal medyada iktidar partisinin söylemlerini destekliyordu. Tıpkı AKP’liler gibi Fethullahçıların çoğuna göre de Gezi Parkı protestocuları 'terörist' idi.

Twitter’da bu görüşe nesnel olgulara dayanarak karşı çıkan, Gezi Parkı protestolarının demokratik ana damarına şahitlik etmiş benim gibi gazetecilere hem Fethullahçı, hem de AKP’li hesaplar organize bir şekilde saldırıyordu.

Fethullahçıların Twitter’daki bu desteğine rağmen iktidar, sosyal medyayı “muhalefete kaptırdığı” sonucuna varınca ipleri eline almaya karar verdi. Özellikle Eylül 2013’ten itibaren AKP’nin gençlik kolları seferber edildi."

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