Hükümet 'son teklifim' dedi, memur masadan kalktı!

Memur zammında hükümetle konfederasyonlar uzlaşamadı. Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, kamu işveren heyetinin 2012 için yüzde 3,5 + 4 önerdiğini, 2013 yılı için yeni bir öneride bulunmadığını söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik ise nihai tekliflerini sunduklarını söyledi.

Hükümetin, 2012 yılı için verdiği 3.5 artı 4’lük zam teklifini kabul etmeyen Memur-Sen sürenin dolmasına saatler kala masadan kalktı. Hükümetle memur arasındaki sözleşme imzalama süresi saat 24.00’te dolacak. Uzlaşma sağlanamazsa, son sözü Hakem Heyeti söyleyecek. Heyetin kararı kesin ve bağlayıcı olacak.

Kamu İşveren Heyeti adına görüşmeleri yürüten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, 10 yıllık iktidarları döneminde memuru enflasyona ezdirmedikleri gibi refah artışından da pay verdiklerini söyledi. 2002 bütçesinin yüzde 18’inin personel giderleri için ayrılırken, 2012 yılı bütçesinde personel giderlerinin payının yüzde 30 olduğuna dikkat çekti. “Bu rakamlar işçi, memur, çalışana nasıl baktığımızın en canlı örneğidir” dedi.

Yeni teklif

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, toplu sözleşme görüşmelerine saat 24.00'e kadar ara verdiklerini belirterek, kamu işveren heyetinin 2012 yılı için yüzde 3,5 + 4 önerdiğini, 2013 yılı için yeni bir öneride bulunmadığını söyledi. Gündoğdu, saat 24.00'e kadar kamu işveren heyetinin yeni teklifini beklediklerini ifade etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik ise, kamu işveren heyeti olarak Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti'ne nihai teklifi sunduklarını belirterek, teklifin ve sürecin hayırlı olmasını diledi.

Uzlaşma sağlanamazsa devreye hakem heyeti girecek. Hakem heyetinin kararına itiraz edilemeyecek. O karar da en geç 29 Mayıs'ta verilecek.

Memur'da 15 Haziran'da 5 buçuk aylık farkla birlikte zamlı maaşını alacak.

Hakem Kurulu üyeleri belirlendi

Bu arada Bakanlar Kurulu, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu üyelerini belirledi. Buna göre, toplu sözleşme görüşmelerinin uyuşmazlıkla sonuçlanması durumunda toplanacak kurula, Sayıştay Başkanı Recai Akyel başkanlık edecek.

Bakanlar Kurulu tarafından memur sendikaları konfederasyonuna gönderilen yazıya göre, Sayıştay Başkanı Akyel'in başkanlığını yapacağı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun diğer üyeleri şöyle:

-İlhan Hatipoğlu, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürü

-Erhan Usta, Kalkınma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı

-Cavit Dağdaş, Hazine Müsteşar Yardımcısı

-Şaban Talaş, Devlet Personel Başkan Yardımcısı

-Hacı Bayram Tombul, Memur-Sen

-Hüseyin Rahmi Akyüz, Memur-Sen

-İsmail Koncuk, Türkiye Kamu-Sen

-Ali Kılıç, KESK

-Prof. Dr. Sedat Murat, İstanbul Üniversitesi

-Doç. Dr. Aydın Başbuğ, Gazi Üniversitesi

MEMUR-SEN:

Bu arada ilk teklifin ardından değerlendirmelerde bulunan Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, "Kamu İşveren Heyet Başkanı'ndan yeni bir teklif geldi. Bu teklif yine tek kalemde 3,5 3,5. Cılız bir teklif. Bu teklif karşısında tekliflerimizi gözden geçirmeyeceğiz. Yüzdelik zam boyutuyla sadece 2012'ye yönelik tek kalemde 0,5 0,5, 2013 yılına yönelik bir teklif yok" diye konuşmuştu.

Hükümet'in ek ödeme, taban aylığı, 4-C'liye seyyanen zam, toplu sözleşme ikramiyesi gibi konularda bir teklif yapmadığını anlatan Gündoğdu, öğretmen ve öğretim üyelerine yapılmasını istedikleri ek ödemeye ilişkin bir öneri de sunulmadığını söylemişti.

Gündoğdu, şunları kaydetmişti:

"Ya adım atmayacaklar, erkenden uzlaşmazlıkla sonuçlanacak ve Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun yolları gözükecek veya yarın sabah 8'e kadar mücadele devam edecek. Biz umudumuzu korumak istiyoruz. Kamu İşveren Heyeti'nin de 4 milyon memurun, aileleriyle birlikte 15 milyon insanımızın beklentilerini dikkate alan, geçim standardını dikkate alan rakamlarla gelmesini bekliyoruz."

TÜRKİYE KAMU-SEN:

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk da, şunları söylemişti:

"Cuma gününden bu yana tekliflerin anlaşılmaz bir şekilde geriye doğru gittiğini gördük. Halbuki toplu sözleşme müzakereleri ilerleyerek devam eden müzakerelerdir. Aradan geçen iki günde bu geriye gidişin sebebi nedir? Bir müzakere metodu olarak mı acaba yarı yarıya azaltılmıştır bu sıcak bakılan teklifler? En önemli problem yüzdelik artışlardır. 2012 yılı itibarıyla yüzde 3,5 3,5 teklifi gelmiştir. 3'ün 3,5'e çıkmasını bekliyor muyduk? Daha fazlasını bekliyorduk. Buçuklu bir toplu sözleşme dönemi yaşıyoruz. 3,5 3,5'un kamu çalışanlarına, ortalama memur maaşlarına getireceği zam 50 liradır. Yüzde 3,5 3,5 müzakere edilebilecek bir rakam asla değildir, bu müzakere edilemez, bunu kabul etmek mümkün değildir."

KESK

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Genel Başkanı Lami Özgen ise, "Hükümetin tutumu ortada, bize yaklaşımı negatif ve sıkıntılı. Gücümüzü birleştirmek suretiyle 23 Mayıs'ta bütünlüklü greve gitmek suretiyle ancak bu hükümete karşı, bize öngördüğü sadaka zammına karşı tutumumuzu ortaya koyabiliriz" demişti.