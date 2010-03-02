Hükümet kömür parasını kesti

T24 - Hükümet, fakir ailelere dağıtılan ve seçim yatırımı olduğu gerekçesiyle tartışma yaratan kömür için TKİ’ye yaptığı ödemeyi kesti. TKİ’ye 387.4 bin TL borç birikti.





Hükümet, fakir ailelere dağıtılan ve seçim yatırımı olduğu gerekçesiyle tartışma yaratan kömür için Türkiye Kömür İşletmeleri’ne (TKİ) yaptığı ödemeyi kesti. TKİ’ye toplam 387.4 bin TL borç birikti ve nakit akışı da durdu.



Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu, TKİ’ye ilişkin raporunu TBMM KİT Komisyonuna sundu. Rapora göre açık ihale sonucu gerçekleşen yüksek fiyatlar ile valilik talep miktarlarının hızla artması gibi nedenlerden dolayı, kömür temininde ciddi sorunlar yaşandığı vurgulandı.





Nakit akışı durdu



YDK Raporunda, hükümetin kömüre yaptığı ödemenin kesildiği belirtildi. Raporda şu ifadeler yer aldı:



“Hazine Müsteşarlığı’ndan talep edilen toplam 433.3 milyon TL’nin 331.7 milyon TL’si ödenmiş ise de, Temmuz 2009’dan itibaren her ay yapılan ödeme kesilmiştir. Denetim tarihi (Ekim 2009) itibariyle TKİ’nin Hazine’den; 2008 yılında tahakkuk eden 101.6 milyon TL bakiye ile, 2009 yılı Eylül ayı sonuna kadar gönderilen 982 bin ton kömürle ilgili 285.8 milyon TL olmak üzere toplam; 387.4 bin TL alacağı mevcuttur.’’





Bakana yazıldı ama...



TKİ’nin bankalara olan toplam kredi borcunun 380 milyon TL olduğunun da belirtildiği raporda, TKİ Genel Müdürü’nün Enerji Bakanlığı’na 2 Ekim 2009 tarihinde yazdığı yazıya da yer verildi. Yazıda “Kurumun içinde bulunduğu finansman sıkıntısını aşabilmesi ve fakir fukara kömürlerinin süresi içinde teslimatlarının yapılabilmesi için, borcun defaten ödenmesiyle, 2009 yılı sevkiyatı devam eden kömür bedelinden avans olarak her ay 50 milyon TL ödeme yapılması hususunda Hazine Müsteşarlığı nezdinde gerekli girişimlerde bulunulması” istenmesine karşın, nakit akışı sağlanamadı.



Raporda ayrıca, hükümet tasarrufu olarak başlatılan protokole dayalı kömür temininin mevzuata uygun düşmediği vurgulandı ve “Bu durumun usulüne uygun hale getirilmesi için gerekli yasal düzenleme yapılması’’ istendi.





