Hükümet 'kıyak emeklilik' için geri adım atacak mı?

T24

AKP Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan MYK sona erdi.AK Parti Genel Merkezindeki toplantı, yaklaşık 2,5 saat sürdü.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, toplantının ardından, bir gazetecinin, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, 6262 sayılı Kanun'u, emekli milletvekili ve dışarıdan bakanlık görevinde bulunanların maaşlarını düzenleyen maddesi yönünden TBMM'ye kısmen iade etmesinin ardından, yasanın aynen Cumhurbaşkanlığı Köşkü'ne gönderilip gönderilmeyeceğine ilişkine sorusuna, "Zannetmiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuda ortaya koyduğu hassasiyetler, tabii bu TBMM'nin vereceği bir karardır. Ama öyle zannediyorum ki göz önünde bulundurulacaktır" yanıtını verdi.