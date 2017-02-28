Hükümet KHK'ya kendi uymadı; OHAL Komisyonu'nun üyeleri hâlâ seçilmedi!

Hükümet 23 Ocak'ta yayımlanan 685 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'yle (KHK) yürürlüğe giren Olağanüstü Hâl Komisyonu'nun üyelerini henüz seçmedi. İlgili KHK'da "Komisyonun ilk üyeleri, bu maddenin yayımından itibaren bir ay içinde seçilir" ifadesi yer almıştı.

685 sayılı KHK'nın 13. maddesinde ne diyor?

MADDE 13 – (1) Başvurulara ve Komisyonun çalışmasına ilişkin usul ve esaslar, Komisyonun teklifi üzerine Başbakanlık tarafından belirlenir ve ilan edilir.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Komisyonun ilk üyeleri, bu maddenin yayımından itibaren bir ay içinde seçilir...

Komisyon kağıt üstünde kaldı

Cumhuriyet'ten Sinan Tartanoğlu'nun haberine göre, hükümet, Avrupa Konseyi’nin denetleme sürecine yeniden alınmamak için kurma sözünü verdiği belirtilen "OHAL işlemlerine itiraz mekanizması"nı yaşama geçiremedi. Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu’nun üyelerinin belirlenmesi için 1 aylık süre koşuluna karşın henüz üye seçilmedi. Kararname 23 Ocak’ta çıkartıldı. Komisyonun binası, görev yapacak isimleri, sekretaryası hâlâ oluşmadı.

23 Ocak’ta yayımlanan KHK ile, OHAL döneminde atılan adımlardan doğan mağduriyetlerin giderilmesi için Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu kuruldu. Komisyonun amacı, "Başka bir idari işlem tesis edilmeksizin, doğrudan KHK hükümleri ile tesis edilen işlemlere ilişkin başvuruları değerlendirmek ve karara bağlamak" olarak belirlendi. 7 kişilik komisyonun üyelerinin üçünün Başbakan, birinin Adalet Bakanı, birinin İçişleri Bakanı, ikisinin ise HSYK tarafından atanacağı ifade edildi. Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş 13 Şubat’ta da komisyonun kurulup kurulmadığı ile ilgili soruya "Bu mekanizma hızla kuruluyor" yanıtını verdi. Başbakan Binali Yıldırım ise "1-2 haftaya çalışmaya başlar" dedi. Ancak Başbakan’ın bu sözlerine karşın Başbakanlık kaynakları, yapılan çalışmalara yönelik bir bilgi vermedi.

Halen Avrupa Konseyi üyesi ülkeler arasında "denetleme sonrası süreçte" bulunan Türkiye ile ilgili kritik bir oylama ocak ayında AKPM’nin kış oturumunda yapıldı. Hükümetin, Türkiye'nin bu oylama ile seviyesinin düşmesini önlemek için son anda çıkarttığı KHK ile Strasbourg’u "tatmin etme" sözü verdiği yorumu yapıldı. Başta KHK ile ihraç edilenlerin Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru hakkı bulunmuyor. AİHM’de Türkiye aleyhinde yapılan başvurular yüzde 276 oranında artış kaydetti. AİHM’nin bu başvuru yükünün altında kalabileceği endişesiyle Ankara, OHAL komisyonunu bir ara formül olarak kurdu.