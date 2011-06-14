T24 LogoT24 Logo
Politika

HÜKÜMET İSTİFA ETTİ ANKARA (A.A)

14 Haziran 2011 21:11

-HÜKÜMET İSTİFA ETTİ ANKARA (A.A) - 14.06.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından sunulan Bakanlar Kurulu'nun istifasını kabul etti.  Çankaya Köşkü'nde gerçekleşen görüşmenin ardından Cumhurbaşkanlığı'ndan yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, ''Cumhurbaşkanımız, bugün Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından sunulan Bakanlar Kurulunun istifasını kabul etmiştir.  Bugüne kadar geçen hizmetleri için teşekkürlerini ifade eden Sayın Cumhurbaşkanımız, Bakanlar Kurulunun, yeni Hükümet kurulana kadar göreve devam etmesini istemiştir'' ifadeleri kullanıldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24