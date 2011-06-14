-HÜKÜMET İSTİFA ETTİ ANKARA (A.A) - 14.06.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından sunulan Bakanlar Kurulu'nun istifasını kabul etti. Çankaya Köşkü'nde gerçekleşen görüşmenin ardından Cumhurbaşkanlığı'ndan yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, ''Cumhurbaşkanımız, bugün Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından sunulan Bakanlar Kurulunun istifasını kabul etmiştir. Bugüne kadar geçen hizmetleri için teşekkürlerini ifade eden Sayın Cumhurbaşkanımız, Bakanlar Kurulunun, yeni Hükümet kurulana kadar göreve devam etmesini istemiştir'' ifadeleri kullanıldı.