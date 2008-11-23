Hükümet İşsizlik Fonu'na gözünü dikti

Altı yılda 1 milyondan fazla kişinin faydalandığı ve 37 milyar YTL'nin biriktiği İşsizlik Fonu'ndan hükümetin açıklayacağı pakete de bir miktar kaynak aktarılacak.



Son günlerde herkesin gözünün üzerinde olduğu İşsizlik Sigortası Fonu'nda 36 milyar 712 milyon YTL birikti. 2002'den bu yana 1 milyon 199 bin 248 işsizin faydalandığı Fon'dan hükümetin açıklayacağı pakete de bir miktar aktarılması söz konusu. 2002 mart ayından, 31 Ekim 2008'e kadar isşizlik ödeneğinden faydalanmak için 1 milyon 345 bin 909 kişi başvurdu. 146 bin 661 işsizin başvuruları prosedüre uygun olmadığı için reddedildi. Fondan faydalanan kişilere, 1 milyar 707 milyon 221 bin 679 YTL ödeme yapıldı.



Fon'un kasası doldu



İşsizlik Sigortası Fonu'na 6 yıl içinde toplam 40 milyar 56 milyon YTL para girişi oldu. Bu paranın 1 milyar 300 milyon YTL'si bu yıl içerisinde GAP projesine aktarıldı. 2 milyar 34 milyon YTL ise işsizlere ve devlete sigorta primi olarak ödendi. Bu miktar düştükten sonra fonun kasasında 36 milyar 712 milyon YTL kaldı. Fon'da toplanan paranın 12 milyar 874 milyon YTL'sini faiziyle birlikte işçi ve işveren kesintileri oluşturuyor. İşsizlik Fonu'nda, 6 yıllık faiz olarak 22 milyar 868 milyon YTL gelir elde edilirken, 4 milyar 278 milyon YTL devlet katkısı sağlandı. Fon'a 11 milyon 612 bin YTL idari para cezası, 24 milyon 159 bin YTL iade girişi oldu.



Tamamı istenmişti



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın kasım ayı başında sosyal taraflarla yaptığı kriz değerlendirme toplantısında işveren sendikaları, İşsizlik Sigortası Fonu'daki paranın tamamının kasada bekletilmemesini ve reel sektöre aktarılmasını istemişti. Başbakan Erdoğan ise paranın işsizler için kullanılacağını, amacı dışında kullanmayı düşünmediklerini dile getirmişti. Bu hafta başında hükümet tarafından açıklanması beklenen paketle ilgili olarak Fon'dan küçük bir miktarda paranın aktarılmasının da ekonomi kurmayları tarafından düşünüldüğü ifade ediliyor.



