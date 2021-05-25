Hükümet, İşsizlik Fonu'ndan geri ödemek şartıyla aldığı 11.5 milyar TL iade etmedi

Hükümetin, Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) için İşsizlik Sigortası Fonu'ndan 2008-2013 yılları arasında geri ödemek üzere aldığı 11.5 milyar lira hala ödenmedi. Emanet paranın bugünkü karşılığı enflasyon kaybı üzerinden 33.1 milyar lirayı, döviz karşılığı ise 58 milyar lirayı aşıyor.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, 2008 krizinde kaynak sıkıntısına giren hükümet, GAP yatırımlarını finanse edeceğini belirterek İşsizlik Sigortası Fonu'ndan 1.3 milyar lirayı alıp bütçeye aktardı. Ancak krizin etkisi 2009 yılında devam edince fondan 2.8 milyar lira da o yıl çekildi. Hükümet, bütçe için adeta bedava nakit kaynağa dönüşen işsizlik fonundan 2010'da 2 milyar 985 milyon, 2011'de 2.6 milyar, 2012'de 1.1 milyar ve en son 2013'te de 685.5 milyon TL para çekti. Böylece 6 yıllık dönemde fondan bütçeye aktarılan toplam tutar o günün parasıyla 11 milyar 511 milyon 523 bin liraya ulaştı. Hükümet bütçesinin gelir cetvellerine yazılan bu paraların ne kadarının GAP için kullanıldığı, ne kadarının başka giderlere aktarıldığı açıklanmadı.

Enflasyon ve kur hesabı

İşsizlik Sigortası Kanunu'na göre, hükümetin harcadığı bu paranın yeniden fonun hesaplarına aktarılması, yani borcun ödenmesi gerekiyor. Ancak aradan 8 yılı aşkın sürenin geçmiş olmasına rağmen paranın iadesi hâlâ yapılmadı.

paraların çekildiği yılların (yıl sonu) tüketici fiyat endeksi (TÜFE) enflasyonu dikkate alındığında 11.5 milyar liranın bugünkü değeri 33 milyar 129 milyon liraya karşılık geliyor. Alınan para bugünkü döviz kuruna göre güncellendiğinde ise ödenmesi gereken tutar 58 milyar 672 milyon lirayı (7 milyar 26 milyon dolar) buluyor. Hükümetin işsizin parasını yıllar öncesinin TL tutarıyla ödemesi halinde büyük kayıp yaşanacak.