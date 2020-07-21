Hükümet'in düzenleme getirmeye hazırlandığı Martı'ya 25 milyon dolar yatırım

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun “Sonuçta yolcu taşıyorlar” diyerek düzenleme getirileceğini açıkladığı Scooter kiralama girişimi Martı, 25 milyon dolarlık yeni bir yatırım aldığını duyurdu. Yatırımın kimler tarafından yapıldığı ve şirketin değerlemesi ile ilgili herhangi bir bilgi paylaşılmadı. 2018’de kurulan Martı daha önce risk sermayesi şirketleri 212 ve Wamda Capital’dan yatırım almıştı.

Martı’dan yapılan açıklamada şöyle denildi: “Endonezya’nın Gojek’i, Çin’in Didi’si gibi Türkiye’nin teknoloji devi: Martı olmak en büyük hedefimiz. Ülkemizde mobilite sektörünü kalkındırmak, vatandaşlarımıza konforlu ve çevreye duyarlı çözümler sunmak, yurtdışına örnek olmak ve önümüzdeki 3 yıla kadar milyarlarca dolar değer yaratmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu noktada bize destek olan tüm büyükşehirlerimize minnetlerimizi sunuyoruz.

Global teknoloji dünyasında ülkemizi onurla temsil ettiğimiz bu yolda, 1000’e yakın çalışanımız ile bizi pandemiye rağmen yalnız bırakmayan 3 milyon kullanıcımıza hep en iyi hizmeti sunmak için çalışıyoruz.”

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