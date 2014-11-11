Hükümet İmralı heyetinin değişmesini istiyor

Devlet heyetiyle görüşmelerini sürdürdüğü öğrenilen PKK lideri Abdullah Öcalan’ın, HDP heyetiyle hafta sonu yapması beklenen görüşmenin, “Heyetteki bazı isimlerin değişmesi” krizine takıldığı öğrenildi.

hürriyet.com.tr'den Okan Konuralp'in haberine göre, Ak Parti hükümeti, yaklaşık bir yıldır aynı kadroyla İmralı’daki görüşmeleri yürüten HDP heyetinin değiştirilmesini istiyor.



En az iki ismin yerine yeni isimlerin belirlenmesini talep ettiği öğrenilen hükümetin, “Mevcut heyetin sürece katkısı azaldı” gerekçesini öne sürdüğü belirtiliyor.



HDP Grup Başkanvekilleri Pervin Buldan, İdris Baluken ile İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’den oluşan heyetin değişmesi halinde hafta sonu İmralı ziyaretinin mümkün olacağı vurgulanıyor.

HDP basın toplantısı yapacak

HDP kurmayları ise heyetin değiştirilmesine karşı çıkıyor. HDP heyetinin de bugün TBMM’de düzenleyecekleri basın toplantısında yaşanan krizle ilgili açıklamalarda bulunmaları bekleniyor. Basın toplantısına ilişkin duyuruda, “HDP İmralı Heyeti çözüm sürecinde gelinen kritik aşamayı değerlendirmek üzere basın toplantısı yapacaktır” vurgusu da dikkat çekti.