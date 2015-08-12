Hükümet ile memur arasındaki ikinci görüşme sona erdi

Kamu görevlilerinin 2016-2017 yıllarına ilişkin mali ve sosyal haklarının belirleneceği toplu sözleşme görüşmelerinin ikinci toplantısı sona erdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Reşat Moralı Toplantı Salonu'nda saat 11.10'da başlayan görüşmelerde Kamu İşveren Heyeti'ne Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti'ne ise Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın başkanlık yaptı.



Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk ve KESK Genel Başkanı Lami Özgen'in de yer aldığı görüşmeye, Devlet Personel Başkanı Mehmet Ali Kumbuzoğlu, yetkili sendikaların temsilcileri ve ilgili bürokratlar katıldı.



Yaklaşık 5 saat süren toplantıda, 11 hizmet kolundaki 7 yetkili sendika taleplerini dile getirdi. Geri kalan 4 hizmet koluyla ilgili taleplerin yarın masaya yatıracağı öğrenilirken, toplu sözleşme görüşmelerinin üçüncü toplantısının Cuma günü yapılacağı belirtildi.



Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Cuma günü yapılacak toplantıda Kamu İşveren Heyeti'nin zam önerisinde bulunacağını bildirdi.

Görüşmeler 3 Ağustos'ta başlamıştı



Memur sendikaları ile hükümet arasında, kamu görevlilerinin 2016-2017 yıllarına ilişkin mali ve sosyal haklarının belirleneceği toplu sözleşme görüşmelerinin ilki 3 Ağustos Pazartesi günü yapılmıştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığındaki bu toplantıda Kamu İşveren Heyeti, memur konfederasyonlarının taleplerini dinlemişti.



Toplu sözleşme görüşmeleri takvimine göre, 22 Ağustos'a kadar taraflar arasında anlaşma sağlanması gerekiyor. Bu olmazsa, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu devreye girecek. Kurul, en geç 31 Ağustos'a kadar kamu görevlilerinin gelecek 2 yılda maaşlarına yapılacak zam oranını belirleyecek.