Hükümet iki gün direndi, noktayı Erdoğan koydu; cinsel istismar tasarısı rafa kaldırıldı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Türkiye'nin dört bir yanında tepki çeken cinsel istismar tasarısına ilişkin olarak yaptığı açıklamada "Bu konu kapanmıştır, partiler arasında bir konsensus olursa ileride tekrar gündeme gelebilir" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan önergeye ilişkin olarak, “Hükümetin, toplumun değişik kesimlerinden gelen eleştiri ve önerileri dikkate alarak, geniş bir mutabakat içerisinde bu sorunu çözmesinde büyük fayda görüyorum” demişti.

İktidara yakın birçok medya kuruluşu, düzenleme gündeme geldiği günden itibaren, yasayı savunan birçok açıklamayı manşetine taşımıştı. Yine aynı medyada bazı yazarlar düzenlemeye karşı çıkmıştı.

Muhalefet direndi, cinsel istismar tasarısı geri çekildi

Kamuoyunda ‘cinsel istismar düzenlemesi’ olarak bilinen ve tecavüzcülere af getireceği eleştirileri üzerine Başbakan Binali Yıldırım, bugünkü AKP grubunda tasarının komisyona geri çekileceğini açıklamıştı.

Kadınlar Meclis'te: Dünya yerinden oynar, kadınlar özgür olsa!

CHP'nin bugünkü grup toplantısında cinsel istismar önergesini protesto için kadınlar yer almıştı. Kadınlar Kılıçdaroğlu'nun konuşması öncesinde şarkılar eşliğinde cinsel istismar yasasının geri çekilmesi çağrısı yapmıştı.

Adalet Bakanı: Küçüğün rızası...

Bozdağ, ”Bu 2005’te yürürlüğe giren ceza kanunu uygulamasındaki bu geçiş döneminde yaşanan sıkıntılar nedeniyle şu anda 16 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya olan insanlar var. Bunlar tecavüzcü değil. Bunlar cinsel istismar suçunu zorla işlemiş olan kişiler değil. Tamamen ailelerin ve küçüğün de rızasıyla yapılmış işler” demişti