Hükümet hakkında suç duyurusu



Almanya'daki Kaos Bilgisayar Kulübü, Uluslararası İnsan Hakları Birliği ve Dijital Cesaret adlı dernek, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve kabinesi hakkında yasaklı istihbarat faaliyetleri nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

Kulüp ve derneklerin avukatları Hans Eberhard Schultz ve Claus Förster, pazartesi günü yaptıkları açıklamada, Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere ve federal ve eyalet düzlemindeki istihbarat şefleri hakkında da federal savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu ifade ettiler.

Suç duyurusunda, Amerikan Ulusal Güvenlik Kurumu NSA'nın dinleme skandalında, Federal Hükümet'in Amerikan istihbarat servisleriyle işbirliği yaptığı öne sürülüyor. Bu işbirliği sayesinde Federal hükümetin vatandaşların kişisel mahremiyetini ihlal ettiği ve suç işlediği belirtiliyor.

'Snowden tanık olarak dinlensin'

Uluslararası İnsan Hakları Birliği, tüm vatandaşlar ve insan hakları örgütlerine çağrı yaparak, kendilerine destek sunulmasını istedi. Birliğin Fransa ve Belçika'daki kardeş örgütlerinin de hükümetlerine benzer suç duyurusunda bulunacağı, suç duyurularının kabul edilmemesi durumunda, öne sürülen suçların İnsan Hakları Konvansiyonu’nu ihlal ettiği gerekçesiyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşınabileceği bildiriliyor.

Örgütler aynı zamanda, ifşa ettiği gizli belgelerle NSA skandalının patlak vermesine yol açan eski Amerikan istihbarat çalışanı Edward Snowden'ın da tanık sıfatıyla Almanya'da dinlenmesini talep ediyorlar.

Federal Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert ise suç duyurusuna dair herhangi bir değerlendirmede bulunmazken, Almanya'da herkesin suç duyurusunda bulunma hakkı olduğunu söylemekle yetindi.