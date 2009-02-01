'Hükümet gebelik yükümlülüğünü yapsın'

Türkiye Aile Planlaması Derneği, UNFPA vasıtasıyla 'Hükümetin aile planlaması yükümlülüklerini yerine getirmesini' istedi.



Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), Türkiye'de her gün bir annenin gebelik ve doğuma bağlı sebeplerden dolayı yaşamını yitirdiğini, ölen kadınların yarısının bu gebeliği istememiş olduklarını bildirildi.



UNFPA İcra Direktörü Thoraya Ahmed Obaid, 11 Temmuz Dünya Nüfus Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, bu yılki Dünya Nüfus Günü sloganının "Aile Planlaması Hayat Kurtarır" olarak belirlendiğini ifade etti. Obaid, aile planlamasının önemine dikkat çekti. Aile planlamasının, kadınların ve annelerin sağlığını, yaşam kalitelerini iyileştiren çok etkili bir uygulama ve yoksulluğa karşı verilen mücadelede etkili bir yöntem olduğunu vurgulayan Obaid, şunları kaydetti:



"Tüm hükümetleri, aile planlaması yükümlülükleri için yeniden harekete geçmeye ve 2015 yılına kadar üreme sağlığına evrensel olarak erişebilirliğin sağlanmasına çağırıyoruz. Bu, politik kararlılığı ve finansal yatırımları gerektirecektir. Üreme sağlığını, aile planlaması da dahil olmak üzere, bir öncelik yapmanın zamanı gelmiştir"



UNFPA Türkiye Temsilcisi Dr.Peer Sieben de, eğitim, sağlık ve istihdam programlarının geliştirilmesine katkıda bulunmak, hızlı nüfus artışı ile bağlantılı sorunlara dikkat çekmek, anne ve çocuk ölümleri ile etkili mücadele etmenin; Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'nun hedefleri arasında yer aldığını belirtti. Sieben, "Bu amaca yönelik olarak UNFPA, bu yıl ana temasını "Aile Planlaması"nın oluşturduğu Dünya Nüfus Günü'nde anne ve çocuk ölümlerinin azaltılmasına destek vermek amacıyla aile planlaması hizmetlerinin erişilebilirliğinin artmasını desteklemektedir" dedi.



UNFPA Türkiye Temsilci Yardımcısı Dr.Tunga Tüzer ise, Türkiye'de gebeliğe bağlı ölen kadınların dörtte üçünün, gebeliği önleyici herhangi bir yöntem kullanmadığına dikkat çekti. Tüzer, "Daha düşündürücü olanı ise; ölen kadınların yarısı bu gebeliği istememişlerdir. Sırf bu bulgu kadınların istekleri doğrultusunda gebe kalmaları, gebe kalmak istemedikleri dönemde etkili ve modern aile planlaması yöntemine erişebilmelerinin anne ölümlerini azaltmada en etkili müdahalelerden biri olacağını kanıtlamaktadır" dedi.