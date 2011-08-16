Hükümet, Ergene Nehri harekete geçti

T24 - Hükümet, Ergene Nehri için 1.2 milyarlık bütçe ayırdı. AKP Edirne Milletvekili Mehmet Müezzinoğlu "2 yıl içinde nehrin yüzde 50'si temizlenecek" dedi.





Radikal gazetesinin Ergene Nehri’ndeki büyük kirliliği belgeleyen haberi değerlendiren AKP Edirne Milletvekili Mehmet Müezzinoğlu, Su ve Orman Bakanlığı’nın geliştirdiği ‘Ergene Hayata Dönüyor’ projesi kapsamında hükümetin Ergene için 1.2 milyon lira bütçe ayırdığını açıkladı. Müezzinoğlu, en geç 2 yıl içinde nehrin yüzde 50’sinin kurtulacağını savundu. Müezzinoğlu, “10 ay önce 1.2 milyar TL bütçe ayrıldı, 15 gün önce yapılan bakanlar kurulu toplantısında da konu tekrar gündeme geldi ve Ergene için düğmeye basıldı” dedi.

Düğmeye basıldı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın konuyla özel olarak ilgilendiğini vurgulayan Müezzinoğlu, “Çerkezköy ve Çorlu’da atığı sanayici kendisi arıtmayacak, toplu arıtma sistemine geçilecek. Gerek Edirne, gerek Çorlu, Uzunköprü, Keşan belediyeleri yasal zorunluluklarını ekonomik nedenlerden dolayı yerine getiremiyorlar. Bunun için de belediyelerle protokoller imzalandı, atık sularının arıtılmasını bakanlık üstlendi” diye konuştu.



Ancak bölgedeki sivil toplum kuruluşları karamsar. Ergene’nin 30 yıllık sorun olduğunu belirten Ergene Platformu Sözcüsü Bülent Bacı’ya göre ‘Bakanlık projenin ismini duyurdu; ancak hiçbir teknik açıklama yapmadı’. Devletin daha planlı bir çalışma yapması gerektiğini savunan Bacı projenin STK’larla birlikte yürütülmesi gerektiğini düşünüyor.

Endişeler de var



Bağımsız Tarım Orman ve Çevre Sendikası’ndan Göksal Çidem ise Ergene’nin hayata dönebilmesi için Yıldız Dağları’nda son 8-10 yıl içinde etrafı taş ocaklarıyla çevrilen kaynakların koruma altına alınmasını istedi. Ergene için yapılan 10 bin kişilik eyleme ev sahipliği yapan Karamusul Köyü Yardımlaşma Derneği’nden Gülcan Kırım da “Ürünlerimizde verim kaybı var, topraklarımız etkileniyor, kanser hızla yayılıyor. Bakan sanayi tesislerini kontrol altına alacağını söylüyor. Toprağı temizlemek için hiçbir şey yapılmıyor” dedi.



