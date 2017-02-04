CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, yeni yıla rekorlarla başlayan enflasyondaki eğilimin artış yönünde olduğuna dikkat çekerek, “Bu eğilim, ilerleyen günlerde tüketici enflasyonundaki artışın süreceğini ve çift hanelere ulaşacağını göstermektedir” dedi. ÖTV’ye getirilen indirimlerle ilgili olarak Öztrak, “Özel yat, kotra, tekne ve gezinti gemilerinin ÖTV’sini, hem de süresiz olarak, yüzde sıfıra indiriyor” dedi. Öztrak, "Hükümet, ekonomideki krize çözüm yerine bahane üretiyor" ifadesini kullandı.

Öztrak’ın yazılı açıklaması şöyle:

Ocak ayında hem tüketici hem de üretici enflasyonu rekor kırdı. Tüketici fiyatları 2017’nin ilk ayında yüzde 2,46, üretici fiyatları ise yüzde 3,98 arttı. Her iki seride de Ocak aylarının fiyat artış rekoru kırıldı. Aylar itibariyle bakıldığında ise Tüketici Enflasyonu son 63 ayın, Üretici Enflasyonu son 105 ayın en yüksek değerlerine ulaştı. 12 aylık tüketici enflasyonu sadece 2 ayda yüzde 7’den, yüzde 9,22’ye çıktı. 12 aylık üretici enflasyonu yüzde 6,41’den, yüzde 13,69’a sıçrayarak son 101 ayın rekorunu kırdı.

"Çift hanelere ulaşacak"

Enflasyonun 2017’ye rekorla başlaması, ekonomide işlerin yolunda gitmediğini bir kere daha gösterdi. Merkez Bankası’nın yakından takip ettiği iki çekirdek enflasyon göstergesinde de artış eğilimi var. Dört çekirdek fiyat endeksinin ortalamasından oluşan endeksin 12 aylık artışı Aralık ayında yüzde 8,0 iken, Ocak ayında yüzde 8,41’e çıktı. Gerek üretici fiyatlarındaki gerekse çekirdek enflasyon göstergelerindeki artış eğilimi ilerleyen günlerde tüketici enflasyonundaki artış eğiliminin süreceğini ve çift hanelere ulaşacağını göstermektedir.

Doların değeri almış başını gidiyor. Vatandaşlarımızın parası pul oluyor. İşsizlik hızla artıyor. Bir de enflasyonun hızla alım gücünü düşürüp hayat pahalılığını artırması milletimizi bunaltıyor. Ekonomide kriz olduğu algısı hem artıyor hem de toplumun tüm kesimlerine yayılıyor. Hükümet ekonomideki krize çözüm yerine bahane üretiyor. Yapısal kırılganlıklarla uğraşmak yerine yaklaşan referandumda vatandaş desteğini geçici, pansuman türü tedbirlerle almaya çalışıyor. Belirli sektörlerde referanduma kadar sürecek KDV ve ÖTV indirimleri bu göz boyamanın en güzel örneği.

"Yata, kotraya ÖTV kıyağı"

Ancak bu yapılırken iktidar zengini daha da zengin edecek tedbirleri de araya sıkıştırmaktan çekinmiyor. Özel yat, kotra, tekne ve gezinti gemilerinin ÖTV’sini, hem de süresiz olarak, yüzde sıfıra indiriyor.

15 yıllık iktidarın ülkeyi getirdiği yer ekonomide kriz, toplumda kutuplaşma, dış politikada gerilim, sosyal yaşamda kaybolan güvendir. Ancak en büyük bozulma, 2014’te seçimle gelen Cumhurbaşkanının parlamenter sistemi bekleme odasına alındığını ilan ederek, anayasaya karşı fiili durum başlatmasıyla olmuştur. Millete yutturulmaya çalışılan, tek adam rejimin önünü açan, ucube başkanlık projesi de neden olduğu belirsizlik ve güvensizlikle milletin mutfağındaki yangının üzerine benzin dökmektedir. Milletimiz bu projeyi tarihin çöplüğüne atacak ve ülkemiz bu kötü günleri geride bırakacaktır.