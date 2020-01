"Hükümet darbe şüphelilerinin bulunduğu cezaevlerinin çevresinde kaçak yayın arıyor"

Darbe girişimiyle ilgili davalarda 'FETÖ' şüphelilerinin mahkeme ifadelerinin savcılık ifadeleri ile çelişince hükümetin cezaevlerinin çevresinde kaçak yayın aramaya çıktığı öğrenildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan "Suçüstü yakalandıkları halde mahkemelerde şimdi ne diyorlar; 'Görmedik, duymadık, söyledim' diyerek üç maymunu oynayan FETÖ'cüler kendilerini bekleyen acı sondan kurtulamayacak" demesinin ardından iddiaya göre, Adalet Bakanlığı’nın talebi ile Başbakanlık, cezaevlerinin çevresinde elektronik haberleşme vericisi veya alıcı olup olmadığının tespiti için frekans tespit - spektrum uzmanlarını sahaya çıkardı.

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin davalarda sanıkların verdiği savunmalar arasındaki çelişki, savcılık ifadeleri ile mahkeme savunmaları arasındaki tutarsızlığın ardından hükümet harekete geçti. Başbakanlık sanıklara dışarıdan talimat verilip verilmediği ile ilgilenmeye başladı.

Adalet Bakanlığı’nın talebi ile Başbakanlık, cezaevlerinin çevresinde elektronik haberleşme vericisi veya alıcı olup olmadığının tespiti için frekans tespit - spektrum uzmanlarını sahaya çıkardı. Başta Genelkurmay Başkanlığı çatı davası olmak üzere ülke genelinde 15 Temmuz davalarında yapılan savunmalar, rütbeler yükseldikçe ilgi çekmeye başladı. Tutuklama ve mahkeme süresindeki ifadeler ile mahkeme savunmaları birbirini tutmayınca, itirazlar yükseldi. Hükümete yakınlığıyla bilinen gazetelerde "Tek tip savunmalar verilmeye başlandı. Bu dışarıdan talimat alındığını gösteriyor" tezleri dile getirildi. Savunmalarla 'FETÖ' ile mücadelenin sulandırılmaya çalışıldığı ifade edildi.

Son olarak savunmalarla ilgili itiraz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden geldi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Suçüstü yakalandıkları halde mahkemelerde şimdi ne diyorlar; ‘Görmedim, duymadım, söylemedim’ diyerek üç maymunu oynayan FETÖ’cüler kendilerini bekleyen acı sondan kurtulamayacaklardır. Siz kime bu oyunu oynuyorsunuz? Bütün belgeler, her şey görüntüler ortada” tepkisini gösterdi. Erdoğan daha önce de "At izi it izine karıştı” uyarısında bulunmuştu. Ancak hükümetin, ifade ve savunmalarda ortaya çıkan çelişkileri ortadan kaldırmaya, 15 Temmuz gecesi yaşananları tüm gerçekliği ile ortaya koymaya gayret göstermek yerine, teknik bir çalışmanın içine girdiği yorumu yapıldı.

Edinilen bilgiye göre Adalet Bakanlığı’nın talebi üzerine Başbakanlık, cezaevlerinin çevresinde, sanıkların dışarı ile iletişim kurmasını sağlayacak elektronik haberleşme cihazlarının olup olmadığını aramaya başladı.

Frekans avı

Kaçak radyo frekanslarının tespitini yapan spektrum uzmanlarının başta Ankara Sincan ve İstanbul Silivri olmak üzere üst düzey askerlerin tutulduğu cezaevlerinin çevresinde frekans avına çıktığı öğrenildi. Frekans dağıtan vericinin tespiti ile birlikte, vericinin ana kaynağının ve cezaevi içindeki alıcısının belirlenmesi amaçlandı.