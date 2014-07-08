'Hükümet çözüm sürecinde yeni yasal hazırlıklar yapacak'

Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, çözüm sürecinin olgunlaşma safhasına geldiğini belirterek, bundan sonraki başlıca hedeflerinin örgüt mensuplarının silahlarını bırakması, devletin de bu kişilerin normal hayata dönmesi için gerekli çalışmaları yapması olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Terörün Sona Erdirilmesi ve Toplumsal Bütünleşmenin Pekiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı'nın TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmelerinde hükümet adına konuşan Beşir Atalay, AK Parti iktidarının sorunlara alışılagelmişin dışında çözüm aradığını ifade etti.





Çözüm sürecinin önceki çalışmaların devamı ve olgunlaşma safhasında olduğunu dile getiren Atalay, bu sorunun çözümünde sona doğru gittiklerine inandıklarını kaydetti. Atalay, "Bundan sonraki başlıca hedefimiz örgüt mensuplarının silahlarını bırakması, devletin de bu insanların evlerine, normal hayata dönmesi için gerekli çalışmaları yapmasıdır. Çözüm sürecinin ana temeli de zaten budur" diye konuştu.

'Son 2 yıldır can kaybı olmadı'

Konunun partiler üstü olduğunu söyleyen Atalay, diğer siyasi partilerin de yardımlaşması gerektiğini söyledi.



Beşir Atalay, son 2 yılda can kaybı olmadığını, bölgeye huzur geldiğini ve ekonomik hayatın canlandığının altını çizerek, normalleşme görüntüleri oluşmaya başladığını, annelerin dağdaki çocuklarının dönmesi için seslerini yükseltebildiğini dile getirdi.

Çabalarının huzur ve normalleşme ortamını kalıcı hale getirmek olduğunu vurgulayan Atalay, daha fazla insan hakları ve demokrasi için çaba harcadıklarını bildirdi.

'Çözüm sürecinde parlamentoyu devreye sokuyoruz'

Atalay, yasa tasarısının çözüm süreciyle ilgili parlamentoya sevkedilen ilk tasarı olması nedeniyle önem taşıdığına dikkati çekti. Tasarının soyut ve çerçeve bir düzenleme olduğunu anlatan Atalay, "Çözüm sürecinin yasal olarak adını koyuyor ve parlamentoyu devreye sokuyoruz. Bu şemsiye yasanın altında hükümete görevler veriliyor. Hükümet kurumları, kişileri görevlendirecek ve yeni yasal hazırlıkları yapacak" dedi.

Şeffaflığı çok önemli gördüklerini ifade eden Atalay, "Çözüm süreciyle ilgili hem parlamentonun hem milletin gelişmelerden haberdar edilmesi, sürece katkıyı kolaylaştırmaktadır ve milletin desteğini artırmaktadır. Daha fazla bilgilendirme yolunda çaba sarfedeceğiz" diye konuştu.

Somut bir yol haritası üzerinde çalıştıklarını belirten Atalay, buna göre eylem planı ortaya çıkacağını ve yeni yasalar gerekebileceğini söyledi.

Kamu görevlilerinin korunduğu tartışmaları

Kamu görevlilerinin hukuki sorumsuzluğu konusunda Adalet Bakanlığı'ndan, komisyon başkanlarından görüş aldıklarını anlatan Atalay, düzenlemenin hukukçuların öngördüğü bir metin olduğunu kaydetti.

Düzenlemenin kamu görevlilerinin suç işlemesini teşvik anlamına gelmediğini vurgulayan Atalay, bu kişilerin görevlerini yerine getirmelerinden dolayı tehdit altında olmaması için hazırlandığını ifade etti.



Atalay, "Örneklerini gördünüz. Başbakan MİT Müsteşarına, 'örgüt mensuplarıyla şu görüşmeleri yap' diye talimat veriyor, savcı müsteşarı çağırıyor, 'şu suçu işledin' diye. Bürokratları böyle çalıştıramazsınız. Ayrıca konusu suç teşkil eden emir verilemez, bu emir yerine getirilmez" diye konuştu.