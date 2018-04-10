Hükümet Bözcüsü Bozdağ'dan, Bakanlar Kurulu sonrası açıklama (2)

\"IĞDIR\'A GEÇİCİ GERİ GÖNDERME MERKEZLERİ OLUŞTURUYORUZ\"

ANKARA (DHA) - Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası konuşan Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, son dönemde yaşanan göç hareketleri için de açıklamalarda bulundu.

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, şöyle konuştu:

\"Bildiğiniz gibi Türkiye, göç hareketleri konusunda hem hedef ülke hem de transit ülke. Ama Afganistan ve Pakistan’dan gelen göçmenler bakımından Türkiye büyük oranda hedef ülke konumundadır. Yani gelenler batıya çok azı geçiyor önemli bir kısmı Türkiye’de kalıyorlar. Şu anda Türkiye’de bizim geri gönderme merkezlerimizin kapasitesi sınırlı. Ama ülkemize gelen göç sayısı, düzensiz göç sayısı oldukça fazladır. Örneğin, bizim İran sınırımızdan 2017 yılının ilk üç ayında sadece Afganlı gelen göçmen sayısı 6 bin, 2018’in ilk üç ayında ise oradan gelen göçmen sayısı 27 bin, 3 ayda 27 bin. Tabi bu bizim tespit ettiklerimiz bir de tespit edemediğimiz göçmenler var. Bunu tabi mukayese ettiğinizde rakamın çok yüksek olduğu ortadadır. Bu nedenle Afganistan’dan, Pakistan’dan, İran üzerinden Türkiye’ye geçen ve buraya düzensiz ve yasadışı yollardan gelen göçmenlerle ilgili ülke olarak, diğer ülkelerden gelen göçmenlerle ilgili ne tür tedbirler alıyorsak aynı tedbirleri alacağız. Ve Iğdır’da bir geçici geri gönderme merkezi oluşturuyoruz biz. Bununla ilgili çalışmalar devam ediyor.\"

\"Bu geri gönderme merkezleri hem bu gelen düzensiz göç ile gelenlerin güvenliğini sağlamak, hem onların ihtiyaçlarına cevap vermek hem de onların uluslararası hukuka uygun bir şekilde ülkemizde bulundukları sürece varlıklarını devam ettirmek için yapılmaktadır. Ayrıca İçişleri Bakanımız, Başbakanımız bildiğiniz gibi hafta sonu Afganistan\'daydı, Afganistanlı yetkililer de bu konu tekrar ele alındı. Pakistan İçişleri Bakanlığı ile Yunanistan İçişleri Bakanı ile de bu konuları görüşüldü. Çünkü buradan geçenler, Yunanistan’a da gidebiliyorlar, oradan da başka ülkelere gidiyorlar ve bu noktada önemli tedbirler alındı. Geri gönderme merkezlerinde bunlar, bazıları şartları uygun olanlar, elbette geri gönderileceklerdir. Yoksa bizim Afganlı kardeşlerimize karşı bir olumsuz yaklaşımımız yoktur ancak hukuka aykırı, düzensiz göç hareketlerinin, onların güvenliği ve ülkemizin insanımızın güvenliği bakımından tedbir almamızı gerektirdiği için bu tedbirleri aldık.\"

